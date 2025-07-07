本來不在人生規劃！　Energy剛拿金曲...宣布要發新專輯了

記者蔡琛儀／台北報導

人氣唱跳男團剛以〈星期五晚上〉拿下成軍23年來首座金曲獎「年度歌曲獎」的殊榮，也正式宣告即將發行回歸後的第二張專輯《ALL IN》，將於7月15日數位、實體全面正式發行。

▲Energy將推出全新專輯《ALL IN》。（圖／相信音樂提供）

Energy復出後的第二張專輯《ALL IN》由鬼才製作人陳星翰、金曲製造機潘信維領軍，並找來葛大為、玖壹壹、蕭秉治、彭學斌、英國新銳創作團體Highkey Music等頂尖幕後創作團隊操刀，專輯收錄八首新歌、搭配精裝閃銀材質專輯紙盒與40頁歌詞本；而這次也將推出限定版，除了包含正式版的所有內容外，還限量加贈能量五行鑽卡及同病相戀病歷筆記本。

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他們坦言復出後第二張專輯本來不在人生規劃中，但這次Energy決定不再放手，信誓旦旦地說：「除了幸運外，更是要all in全力以赴，讓我們再次成為Energy！」團員5人彼此暫緩各自原本的工作，再次重組、共創、扶持，每次的會議、練舞、錄音等，都像是在彌補過去的時光，珍惜再次合體的第二次機會，將一切毫無保留的獻給粉絲，也將面對所有挑戰。

▲▼Energy坦言，復出後能推出第二張專輯本來不在人生規劃中。（圖／相信音樂提供）

此外，Energy將於9月6、7日於高雄巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，票券於拓元售票熱賣中。而這次Energy為了答謝歌迷的一路相挺，將在7月20日下午五點在高雄流行音樂中心的海風廣場舉行感謝簽唱會，凡是持有Energy新專輯及高雄演唱會門票，將可以於現場領取號碼牌，與Energy五位成員面對面簽名。