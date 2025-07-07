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〈星期五晚上〉奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

得金曲傳雜音／獨家！奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

▲時隔20年再合體的Energy，以唱跳舞曲〈星期五晚上〉奪得第36屆金曲獎最佳年度歌曲肯定。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

Energy時隔20年合體，日前更以唱跳舞曲〈星期五晚上〉奪得第36屆金曲獎最佳年度歌曲，雖然擁高人氣卻也引發爭議，部分網友為已故歌手方大同叫屈，指〈星期五晚上〉音樂性與藝術性不如其他入圍歌曲。而坤達缺席6月底的Hito頒獎典禮、在金曲獎遲到，又再度引發5位團員不合的猜測。

男團Energy以舞曲〈星期五晚上〉回歸歌壇，其中「16蹲」的舞步引爆模仿熱潮，讓5人重返當年人氣男團的盛況，不過，5人之間的愛恨情仇也隨之曝光。過去就曾盛傳Toro與牛奶不合，兩人時有摩擦，如今隨著年紀增長，兩人才認了當年的確是相看兩相厭，直到這2年才克服心魔，可以平心靜氣溝通。

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得金曲傳雜音／獨家！奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

▲五月天促成了Energy再度合體，更邀約他們擔任演唱會嘉賓。（圖／翻攝自坤達臉書）

大叔男團　拿獎引議論

雖然團員都超過40歲，Energy依舊話題不斷，他們以〈星期五晚上〉獲得第36屆金曲獎最佳年度歌曲，沒想到卻引來「不夠格」的爭議，指該首歌曲的音樂性不夠深厚，歌詞也相對簡單，不符合年度歌曲該有的水準。據本刊詢問金曲評審，指每年的年度歌曲標準，一切都看當時決審的評判，有些評審注重歌曲的傳唱度及社群影響力，有些評審則在意歌曲所傳達的深度及本質，能否得最佳年度歌曲獎，就看評審投票結果，和機運有很大的關聯性。

得金曲傳雜音／獨家！奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

▲去年，Energy推出新專輯《HERE I AM》，當中的〈星期五晚上〉成了經典夯曲。（圖／鏡週刊提供）

〈星期五晚上〉擊退了方大同的〈才二十三〉、美秀集團的〈手機錢包鑰匙菸〉等，靠的就是流行度，也有人認為台灣終於有一首夯曲，大家不必再聽中國大陸抖音神曲〈科目三〉及〈大展鴻圖〉之類的歌曲。而當時宣布得獎時，牛奶感性說：「這首歌重新定義了Energy，20年前大家記得〈放手〉，如今我們變成『16蹲叔叔』，人生就是要蹲得越低，反彈才越強。」一席話說明了Energy不輕易妥協的態度。

牛奶做夢　坤達促合體

得金曲傳雜音／獨家！奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

▲坤達（左）是現在Energy當中最紅的一位，和老婆柯佳嬿（右）的互動，更是備受注目。（圖／翻攝自坤達臉書）

不過，隨著坤達缺席6月底的Hito頒獎典禮及金曲獎遲到而引起熱議，就有人指，坤達現今是Energy五人中人氣最高的一位，他一度無法參與盛會，引起諸多揣測。不過，坤達提早結束海外工作行程，緊急改機票衝去做造型，再火速趕赴典禮現場，讓Toro也忍不住笑說：「讓人又氣又感動。」

據與Energy相熟的人士透露，隨著年齡增長，5人的互動如常，並無誰不爽誰的問題，就連之前傳出坤達因當紅要求分潤一半的事情，也早已講開，並未在5人心中留下疙瘩。

得金曲傳雜音／獨家！奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

▲出道23年的Energy，曾一度傳出牛奶（中）與Toro（右二）不合，兩人時有摩擦。（圖／喬傑立提供）

且這一次Energy能再度合體，坤達也算功不可沒，因再合體前，牛奶曾夢到5人再合作的身影，他老婆便鼓勵牛奶約大家見面。當時牛奶已與其他人失聯多年，僅留坤達的聯絡方式，最後在坤達牽線下，終於讓Energy再度成團。坤達也認同20年前團員之間少了溝通，現在若遇到問題，會一起坐下來好好談，就事論事。



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