林襄畫傷妝辣秀事業線　「邪惡視角曝光」釣出5啦啦隊女神

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄外型甜美，平時會透過社群記錄生活，昨（5）日她分享兩張臉上畫傷妝的自拍照，邪惡視角一覽無遺，畫面曝光後，立刻掀起網友暴動按讚。

▲林襄臉上畫戰損傷疤。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

透過林襄分享的自拍照可見到，她身穿一件迷彩背心，露出性感事業線，頭上還帶著一個灰色的頭巾，下身則是穿著同色系的短褲。她的妝容精緻，臉頰、肩膀以及大腿上都畫上傷疤特效妝。為此，她在文中坦言，已經「好久沒發自拍」，這回特別展現自己嘗試的特效化妝風格，對於戰損傷疤的成果相當滿意，「尤其是大腿皮開肉綻的感覺。」

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▲林襄很滿意臉上的妝容。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



貼文曝光後不久，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛表示「漂亮」、「好看」、「最佳造型師是你」，就連其他啦啦隊女孩陸筱晴、紅髮安娜、籃籃、菲菲、小紫等人也都忍不住寫下誇獎留言「好喜歡」、「好好看喔」、「有夠厲害」、「天母karina」、「這妝好用心。」

▲啦啦隊女孩留言稱讚林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）