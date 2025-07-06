BLACKPINK Jennie又瘦了！「漫畫級漏斗腰」細到驚人　韓網一片驚呼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓國際女團BLACKPINK睽違2年再次展開世界巡迴演唱會，她們5日從南韓為起點出發，成員分別在IG貼出照片，其中，Jennie穿著背心露肚上衣，纖細的漏斗腰引起熱議，粉絲紛紛驚呼「又瘦了」！

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▲Jennie腰細到驚人，韓網一片驚呼。（圖／翻攝自Jennie IG）



演唱會如火如荼進行中，Jennie日前在IG帳號更新活動彩排照，讓大批國際粉絲聞香，照片裡，可以清楚看到她腰部線條更加纖細，平坦小腹與突出的馬甲線完美展現出緊緻身形，整個人顯得更輕盈有型。

▲BLACKPINK合體舉辦演唱會。（圖／翻攝自Jennie IG）



她的穿搭以紅色短版背心搭配低腰寬鬆運動褲，特別的是，腰圍看起來比之前登上科切拉（Coachella音樂節）舞台時又更瘦，纖細得幾乎一手可握，讓人不禁感嘆她體態管理的自律，大批粉絲驚呼「好瘦」、「比例超驚人」。

BLACKPINK自2023年合約到期後，僅與老東家YG續團體約，隨後各自成立工作室、加入新公司，展開個人音樂事業，且4人都交出了漂亮成績單，如今，時隔2年多的時間，她們確定以完整體形勢回歸舞台，投入全球巡演，最新歌曲〈Jump〉在5日首度公開。