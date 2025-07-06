SHINee泰民「7月5日開地震玩笑」　遭全網罵翻後認失言致歉

記者張筱涵／綜合報導

韓團SHINee成員泰民，5日在Instagram直播中提到「日本地震預言」時，說若在演出中遇上說不定會有特殊舞台效果，用詞失當引發爭議，隨後他在6日透過限時動態向粉絲及大眾表達歉意。

▲泰民。（圖／翻攝自Instagram／xoalsox）



泰民6日以日韓文發布Instagram限時動態表示：「原本是為了想讓擔心的粉絲安心，但對於地震的發言太過輕率，對於這部分我感到非常抱歉，我沒有充分考慮到當地人所處的情況以及自然災害的危險性，就隨口說出來，正在深刻反省，我也非常擔心，也慶幸沒有什麼重大災害發生，以後會成為一個更加謹慎思考和發言的人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這起爭議主要源於，泰民5日直播發現聊天室提到7月5日大災難預言傳言，先是要粉絲不要太擔心，接著表示「我是大寫N的關係，會去想像如果在表演的時候地震會怎樣，這裡如果晃動起來會不會很帥，當舞蹈越跳越激烈的時候，會不會像3D一樣跟著一起搖晃，甚至還想過如果當時煙火爆開、火焰升起又同時在搖晃會怎麼樣這類的。」

▲泰民道歉。（圖／翻攝自Instagram／xoalsox）



泰民後面這段發言被轉發到各大社群平台後，韓網友表示「他到底把災難地震當成什麼，還在那邊講什麼舞台效果？光是有這種想法就太衝擊了」、「腦袋空空，真的發生地震的話有多少人會受傷」、「說話之前先動動腦好嗎」、「去了真的有地震疑慮的地區，還說這種話」。