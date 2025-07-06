詹惟中曝幫「前陣子出事藝人」算命！　3身分線索曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

61歲的命理師詹惟中活躍於演藝圈多年，曾為不少藝人算命，也經常透過社群平台，針對時事向大眾提供命理建議。日前才出面破除7月5日災難預言的他，今（6日）透露自己幫1位前陣子出事的藝人算命，對方的身份線索也隨之曝光。

▲詹惟中日前分析關於7月5日的預言，認為災難基本上不會發生。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）



詹惟中今日深夜在臉書粉專分享近況，表示自己人在國外工作，笑稱：「有時候工作不見得為了賺錢錢，是為了沒有時間去花錢。」他也自曝幫前陣子出事的1位藝人算紫微斗數：「我覺得知錯能改才是真正的一個心態，勇於承認更是一種勇敢！台灣人很善良都會給對方很多的機會。」

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▲詹惟中自曝幫1位近期出事的藝人算命。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中 就是愛算命）



詹惟中透露，他建議這位藝人快點結婚：「至少誠心地去做一個好男人、好先生，也是一種形象的重整。」如果能生個小孩，扮演好爸爸的角色則會更好，話語間透露該名藝人身份為男性、目前沒有結婚也沒有孩子。貼文一出引發網友好奇：「唯一第一時間道歉那位嗎？」不過詹惟中並未回應。