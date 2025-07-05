ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台北電影節完整得獎名單！
Z世代流行「微退休」
頌樂「性感小背心」登啤酒節辣爆！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

詹惟中 阿信 蕭煌奇 娜璉 林裕凱 樂宜 唐綺陽 市川瑠奈

北影首位外籍影帝上台「講中文感言」　影后高伊玲講到已逝媽哭了

記者黃庠棻／台北報導

第27屆台北電影獎頒獎典禮在今（5）日於中山堂舉辦，由跨足歌唱、戲劇與主持領域的劉品言擔任主持人，頒獎嘉賓包含柯震東、春風、柯佳嬿、鍾欣凌、王柏傑、傅孟柏等人。典禮已於晚間7點正式開始，稍早影帝、影后揭曉，分別由《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦、《我家的事》高伊玲奪下。

▲▼ 台北電影節頒獎典禮得獎-萬洛,隆甘伽,高伊玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲萬洛隆甘迦、高伊玲分別奪下今年北影影帝、影后。（圖／記者黃克翔攝）

高伊玲憑藉《我家的事》奪下北影最佳女演員，她在台上特別感謝潘克印導演的媽媽，提到對方「每天早上到廟裡祈福，就為了讓我們順利工作，因為深愛自己的孩子才可以這樣做」，更金句連發說道「心在哪裡，家就在哪裡」，讓所有人都相當感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 台北電影節頒獎典禮得獎-高伊玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲高伊玲奪下今年北影影后。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，高伊玲與老公結婚多年，求子之路艱辛，之前在採訪中透露已經放棄做試管嬰兒，但平時她都會幫忙照顧妹妹的孩子，抱到肩膀健壯她也覺得相當驕傲，講到激動之處忍不住落淚，表示「在媽媽過世之後，我是長女，很想擔起我媽媽的角色，在她過世的十幾年中，漸漸理解當母親很不容易」。

▲▼ 台北電影節頒獎典禮得獎-高伊玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲高伊玲奪下今年北影影后。（圖／記者黃克翔攝）

最佳男主角部分，由《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦奪下，來自泰國的他是台北電影獎史上第一位外籍影帝，他在位置上哭了將近10秒，上台先用中文講感言「不好意思我中文不好，各位入圍的朋友，我很佩服大家的演出，謝謝導演、對手演員郭書瑋、春風、陸弈靜，沒有他們我不會在這裡」。

▲▼ 台北電影節頒獎典禮得獎-萬洛,隆甘伽。（圖／記者黃克翔攝）

▲萬洛隆甘迦奪下今年北影影帝。（圖／記者黃克翔攝）

講到一半，萬洛隆甘迦發現自己無法用中文表達完整感謝，對著一旁翻譯說道「我幫你」，但其實應該是「你幫我」，可愛的反應讓台下笑成一團，他也表示「雖然很榮幸得到這個獎，但我跟所有入圍者一樣，覺得『入圍就是肯定』」。

▲▼ 台北電影節頒獎典禮得獎-萬洛,隆甘伽。（圖／記者黃克翔攝）

▲萬洛隆甘迦奪下今年北影影帝。（圖／記者黃克翔攝）

此外，萬洛隆甘迦也表示想要請所有《白衣蒼狗》的工作人員簽名在自己的獎座上面，也笑說還要去找偶像陳柏霖簽名。剛得獎的他，希望可以趕緊打電話給遠在泰國的爸媽「謝謝他們把我生下來、養大，讓我喜歡上電影，最後才能到台灣演這部電影」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

高伊玲萬洛隆甘迦

推薦閱讀

詹惟中斷定：7/5災難不會來！　另指「真正須警惕時間點」：房屋倒塌

詹惟中斷定：7/5災難不會來！　另指「真正須警惕時間點」：房屋倒塌

7/4 21:37

僅播8天！短劇版《偷偷藏不住》宣布永久下架　出品方認錯道歉了

僅播8天！短劇版《偷偷藏不住》宣布永久下架　出品方認錯道歉了

7/4 16:00

直擊／阿信下台點歌「直接抓到大咖歌王坐觀眾席」　他一開口全場暴動！

直擊／阿信下台點歌「直接抓到大咖歌王坐觀眾席」　他一開口全場暴動！

7/4 21:32

直擊／劉品言中空薄紗「裸膚孕肚全都露」　穿火辣戰袍連晨翔不知情

直擊／劉品言中空薄紗「裸膚孕肚全都露」　穿火辣戰袍連晨翔不知情

6小時前

香港DJ女神自爆約砲男歌手　「只撐3分鐘」床事細節抖出

香港DJ女神自爆約砲男歌手　「只撐3分鐘」床事細節抖出

7/4 18:57

Volvo新總裁帥到爆紅「暴風漲粉」！　林裕凱IG低調發聲

Volvo新總裁帥到爆紅「暴風漲粉」！　林裕凱IG低調發聲

7/4 15:40

日網美參戰偶像選秀竟因「上圍太大」被淘汰　公司通知：不符清新形象

日網美參戰偶像選秀竟因「上圍太大」被淘汰　公司通知：不符清新形象

7/4 23:04

直擊／等了10年解禁登台！「謝謝TWICE跟我們見面⋯」　娜璉聽台粉告白哭哭了

直擊／等了10年解禁登台！「謝謝TWICE跟我們見面⋯」　娜璉聽台粉告白哭哭了

7/4 22:52

《驚奇4超人》朱利安麥可馬洪癌逝！　享年56歲

《驚奇4超人》朱利安麥可馬洪癌逝！　享年56歲

12小時前

國光女神「無罩激凸」海邊解放全被拍！拉下拉鍊…超兇上圍蹦出來

國光女神「無罩激凸」海邊解放全被拍！拉下拉鍊…超兇上圍蹦出來

12小時前

李李仁、鍾欣凌頒獎「喊出不同人」全場傻了　楊貴媚、姚以緹尷尬

李李仁、鍾欣凌頒獎「喊出不同人」全場傻了　楊貴媚、姚以緹尷尬

3小時前

劉品言辣秀雙峰沒跟老公講！連晨翔滿臉鬍渣出門「幫愛妻買胸貼」

劉品言辣秀雙峰沒跟老公講！連晨翔滿臉鬍渣出門「幫愛妻買胸貼」

3小時前

熱門影音

楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚

楊冪踩裙慘摔舞台！ 「0慌張起身」被陸網大讚
《逆愛》電愛片段爆紅

《逆愛》電愛片段爆紅
王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
昆凌為大女兒慶祝10歲生日　感傷：孩子一眨眼就長大

昆凌為大女兒慶祝10歲生日　感傷：孩子一眨眼就長大
李多慧去一人火鍋店

李多慧去一人火鍋店
陶晶瑩出席Lily畫展 曝小S近況「狀態很好」

陶晶瑩出席Lily畫展 曝小S近況「狀態很好」
舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！

舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！
瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜
王嘉爾見粉絲行動不便 直接下台攙扶.幫簽名

王嘉爾見粉絲行動不便 直接下台攙扶.幫簽名
小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
Melody含淚告別《11點熱吵店》

Melody含淚告別《11點熱吵店》
DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

DJ妖嬌自爆G奶是假的「老公出一半」　曾嗨跳到大走光露點..自豪：粉紅色的

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

TWICE娜璉中文告白台粉：我愛你們　等10年解禁登台「期待這天很久了」

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

Girl’s Day珉娥驚喜宣布結婚！　「因戲結緣」喜嫁大10歲溫朱莞

Girl’s Day珉娥驚喜宣布結婚！　「因戲結緣」喜嫁大10歲溫朱莞

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…中文親回原因

蕭煌奇被阿信問「為何不坐VIP？」　再開地獄哏：坐在哪裡都一樣！XD

蕭煌奇被阿信問「為何不坐VIP？」　再開地獄哏：坐在哪裡都一樣！XD

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

看更多

【心臟爆擊❤️‍】黑汪頭靠媽身上搖尾撒嬌

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

曾志偉、25歲女星「半蹲雙腿間」合照姿勢惹議　網轟：超不雅觀

55分鐘前42

日45歲女星疑陳屍家中！「遺體腐壞需驗DNA」生前遭母虐待患憂鬱症

1小時前60

琳妲同框5啦啦隊女神脫了！　「濕身擦玻璃」放送火辣曲線

1小時前21

頌樂「性感小背心」登台辣爆！　「全程飆中文」掀粉絲暴動

1小時前40

范冰冰復刻30年前「張曼玉經典角色」　妖氣被讚：有過之而無不及

1小時前32

丹妮婊姐踩高跟「站衝浪板補妝」　自豪：不是AI老娘親自上場

1小時前41

北影完整得獎名單／《小雁與吳愛麗》奪最佳劇情長片　《大風之島》奪百萬首獎

2小時前30

北影首位外籍影帝上台「講中文感言」　影后高伊玲講到已逝媽哭了

2小時前141

快訊／無緣見SJ東海銀赫！　颱風攪局「高雄啤酒節」確定取消

2小時前54

橫店爆「短劇女主角片場身亡」男主昏迷！　警方緊急出面發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 詹惟中指「7/5災難不會發生」！
    7/4 21:377450
  2. 短劇版《偷偷藏不住》永久下架！
    7/4 16:00102
  3. 直擊／阿信下台點歌「抓到歌王坐觀眾席」！
    7/4 21:3220
  4. 直擊／劉品言中空薄紗「裸膚孕肚全都露」
    6小時前143
  5. 香港DJ女神自爆約砲男歌手　「只撐3分鐘」床事細節曝
    7/4 18:5762
  6. Volvo新總裁帥到爆紅「暴風漲粉」！　林裕凱低調發聲
    7/4 15:401814
  7. 網美參戰選秀因「奶太大」被淘汰
    7/4 23:043211
  8. 直擊／等了10年解禁登台！「謝謝TWICE跟我們見面⋯」　娜璉聽台粉告白哭哭了
    7/4 22:5210
  9. 《驚奇4超人》朱利安麥可馬洪癌逝
    12小時前221
  10. 國光女神「無罩激凸」海邊解放全被拍
    12小時前2826
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合