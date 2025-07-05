北影首位外籍影帝上台「講中文感言」　影后高伊玲講到已逝媽哭了

記者黃庠棻／台北報導

第27屆台北電影獎頒獎典禮在今（5）日於中山堂舉辦，由跨足歌唱、戲劇與主持領域的劉品言擔任主持人，頒獎嘉賓包含柯震東、春風、柯佳嬿、鍾欣凌、王柏傑、傅孟柏等人。典禮已於晚間7點正式開始，稍早影帝、影后揭曉，分別由《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦、《我家的事》高伊玲奪下。

▲萬洛隆甘迦、高伊玲分別奪下今年北影影帝、影后。（圖／記者黃克翔攝）

高伊玲憑藉《我家的事》奪下北影最佳女演員，她在台上特別感謝潘克印導演的媽媽，提到對方「每天早上到廟裡祈福，就為了讓我們順利工作，因為深愛自己的孩子才可以這樣做」，更金句連發說道「心在哪裡，家就在哪裡」，讓所有人都相當感動。

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▲高伊玲奪下今年北影影后。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，高伊玲與老公結婚多年，求子之路艱辛，之前在採訪中透露已經放棄做試管嬰兒，但平時她都會幫忙照顧妹妹的孩子，抱到肩膀健壯她也覺得相當驕傲，講到激動之處忍不住落淚，表示「在媽媽過世之後，我是長女，很想擔起我媽媽的角色，在她過世的十幾年中，漸漸理解當母親很不容易」。

▲高伊玲奪下今年北影影后。（圖／記者黃克翔攝）

最佳男主角部分，由《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦奪下，來自泰國的他是台北電影獎史上第一位外籍影帝，他在位置上哭了將近10秒，上台先用中文講感言「不好意思我中文不好，各位入圍的朋友，我很佩服大家的演出，謝謝導演、對手演員郭書瑋、春風、陸弈靜，沒有他們我不會在這裡」。

▲萬洛隆甘迦奪下今年北影影帝。（圖／記者黃克翔攝）

講到一半，萬洛隆甘迦發現自己無法用中文表達完整感謝，對著一旁翻譯說道「我幫你」，但其實應該是「你幫我」，可愛的反應讓台下笑成一團，他也表示「雖然很榮幸得到這個獎，但我跟所有入圍者一樣，覺得『入圍就是肯定』」。

▲萬洛隆甘迦奪下今年北影影帝。（圖／記者黃克翔攝）

此外，萬洛隆甘迦也表示想要請所有《白衣蒼狗》的工作人員簽名在自己的獎座上面，也笑說還要去找偶像陳柏霖簽名。剛得獎的他，希望可以趕緊打電話給遠在泰國的爸媽「謝謝他們把我生下來、養大，讓我喜歡上電影，最後才能到台灣演這部電影」。