直擊／趙震雄認「想在台灣long stay」　北影大喊：I love Taiwan

記者黃庠棻／台北報導

第27屆台北電影獎頒獎典禮在今（5）日於中山堂舉辦，由跨足歌唱、戲劇與主持領域的劉品言擔任主持人，頒獎嘉賓包含柯震東、春風、柯佳嬿鍾欣凌、王柏傑、傅孟柏等人，就連南韓影帝趙震雄都將合體宋芸樺頒發最佳劇情長片。

▲宋芸樺、趙震雄一同接受訪問。（圖／記者黃克翔攝）

南韓影帝趙震雄首度出席台北電影節，今（5）日穿著一襲帥氣的黑色西裝現身在中山堂，稍早他在後台接受採訪時說道「這次被邀請到第27屆台北電影節頒發一個重要的獎項真的非常榮幸、高興」，而這次是他第四次來到台灣，坦言「每次來的時候都可以感受到台灣電影團結的樣子，昨天入圍酒會時也有明顯的感受」。

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▲宋芸樺、趙震雄一同接受訪問。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，趙震雄也笑說「希望可以在台灣long stay」，甚至開心直呼「I love Taiwan」，也表示自己有想要在台灣演電影並在台北電影獎角逐影帝的決心，一番帥氣又可愛的發言，瞬間讓全場熱血沸騰。

▲趙震雄。（圖／記者黃克翔攝）

此外，與趙震雄一同現身的宋芸樺也透露，自己其實是對方的粉絲，所以光是站在影帝旁邊就相當緊張，一見到對方只記得用韓文打招呼，卻忘記要表達自己是迷妹的心情；而趙震雄被問到是否看過宋芸樺主演的電影《我的少女時代》，他則表示還沒看過，但因為跟宋芸樺一起頒獎，之後一定會補看。