五堅情休團！婁峻碩首曝「陳零九態度」　倒數迎末日：一直等到凌晨3點18分

記者蕭采薇／台北報導

婁峻碩5日出席台北電影節頒獎典禮，和王渝萱搭擋擔任頒獎人。不過兩人坦言不太熟，婁峻碩所屬的「五堅情」先前受陳零九閃兵爭議影響，宣布全面休團，連在活動的演出都只能四人分開上台，對此他也回應當時的心情。

▲五堅情因陳零九（左二）接連爭議，宣布全面休團。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

風波過去2個月，邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩4人首度露面，4日現身於高雄啤酒節舞台，但他們並非以「五堅情」名義合體，4人分開上台，活動只有安排邱鋒澤、黃偉晉合唱，賴晏駒與邱鋒澤的特別舞台。

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婁峻碩5日出席台北電影節，被問到是否陳零九友對此表達歉意，他僅表示：「零九沒有說什麼。」不過他透露，前一晚活動結束後，他特地沒睡跟著「末日直播」，一直到凌晨3點18分確定無事發生，婁峻碩說：「多了一個有趣的儀式感，今年還可以來參加台北電影節，很開心。」

▲頒獎人王渝萱、婁峻碩。（圖／台北電影獎提供）

搭擋頒獎的王渝萱透露，兩人之間曾吃過一次飯，但是是一大群人一起，今天則是第二次見面。不過提到7月5日的末日話題，王渝萱說：「我還帶了抗地震咒輪一起來。」