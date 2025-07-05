直擊／劉品言中空薄紗「裸膚孕肚全都露」　穿火辣戰袍連晨翔不知情

記者黃庠棻／台北報導

第27屆台北電影獎頒獎典禮在今（5）日於中山堂舉辦，由跨足歌唱、戲劇與主持領域的劉品言擔任主持人，頒獎嘉賓包含柯震東、春風、柯佳嬿、鍾欣凌、王柏傑、傅孟柏等人，就連南韓影帝趙震雄都將合體宋芸樺頒發最佳劇情長片。

▲劉品言擔任台北電影獎主持人。（圖／台北電影節提供）

稍早，主持人劉品言結束彩排後，抵達中山堂媒體訪問區，雖然目前懷孕進入中後期，但仍穿上一襲黑色禮服，正面與後背都有一大片鏤空薄紗，正面大秀火辣長輩雙胸，甚至連渾圓孕肚都能透過薄紗清楚看到，坦言穿得這麼火辣沒有事先通知老公連晨翔。

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▲劉品言火辣出席北影。（圖／記者黃克翔攝）

對此，劉品言表示擔任北影主持人的戰袍，要給老公連晨翔一個大驚喜，戰袍只有自己的團隊知道尺度有多大，她也大方放閃「老公有給我加油跟鼓勵，他也希望我不要太緊張」，她也笑說自己因為懷孕關係，情緒的起伏比較明顯，有特地跟寶寶喊話「如果媽媽腦容量不夠，你要幫忙喔」。

▲劉品言火辣出席北影。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，劉品言也透露只要吃到好吃的食物或是穿上漂亮的衣服，都會有胎動的感覺，坦言目前自己的身體狀況都很好，也感謝北影的團隊「從彩排開始就有特殊待遇，有椅子待命，每隔幾個小時都可以吃東西」，狀態相當好的她直呼「所以今天帶著孩子跟大家見世面」。

▲劉品言穿火辣戰袍，沒有事先通知老公連晨翔。（圖／翻攝自Instagram／esther88）