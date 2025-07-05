馬克錯失金曲台語歌王吐心聲！　宣布重磅喜訊「大咖好友全相挺」

▲ 馬克SAVAGE.M將舉辦演唱會。（圖／藝比呀呀有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

馬克SAVAGE.M 從選秀節目《大嘻哈時代2》出身，一路殺進最終八強，日前更以專輯《海口》入圍2025第36屆金曲獎最佳台語男歌手，雖然落馬，馬克SAVAGE.M 表示：「沒得獎的心情跟《愛拚才會贏》的歌詞一樣：三分天註定，七分靠打拚，愛拚才會贏！繼續做該做的事！繼續努力！」他也宣布將在7月18日登上南港SUB舉辦「海派大帝國」演唱會，好友FRαNKIE阿法、精總、滅火器主唱大正、 阿跨面都將共襄盛舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 楊大正、阿跨面都將擔任嘉賓。（圖／藝比呀呀有限公司提供）





「海派大帝國」是馬克SAVAGE.M出道後的首場個唱，他將會帶著整組樂手一起上陣，一起長大的好兄弟Shawn擔任他的音樂總監，以及一票好友來力挺，聊起FRαNKIE阿法，他說：「之前FRαNKIE阿法還在輔大唸書的時候，就聽過他的作品，真正有比較多的合作，是我深造三年後才開始一起做歌。」精總則是他以前上班的資深DJ。



而曾跟馬克SAVAGE.M一起合作歌曲《無名英雄》的滅火器主唱楊大正，還有《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面都會前來同歡，想當然爾會帶來最炸裂的現場演出版本，馬克SAVAGE.M表示：「非常感謝大正哥，近年認識受到大正哥很多照顧和鼓勵，兩人也常一起約打高爾夫球，這次的演唱會每一位演唱會嘉賓都是二話不說地答應，真的太挺了！」