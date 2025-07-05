1年事業全毀！宋昰昀遭爆霸凌「已掌握自清證據」　爆料者被通緝

記者張筱涵／綜合報導

南韓女演員宋昰昀去年因出演熱門電視劇《和我老公結婚吧》獲得高度關注，但卻於劇集熱播期間捲入「高中校園暴力」疑雲，掀起外界譁然。當時有爆料稱一名女演員在高中涉及校園霸凌，並暗示她在該劇中飾演反派，因此輿論一度指向扮演惡女「鄭秀敏」的宋昰昀，引發熱議。

▲宋昰昀方已掌握證據證明沒有強制轉學和霸凌情形。（圖／翻攝自Instagram／hayoonsong1202）



面對指控，宋昰昀當時便透過所屬經紀公司嚴正否認，直言「毫無事實根據」，但不利傳言仍擴大，甚至出現她高中時曾被迫轉學的傳言，使得風波延燒。最終她結束該劇演出後，幾乎中斷演藝活動，並與前公司約滿離開。

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相隔一年，代理宋昰昀的法務法人知音本月2日公開表示，該案件的最初散布者A某，目前因拒絕配合調查而被警方以「指名通報」處分列入通緝名單，宋昰昀方面同時對A某提起追加告訴。據知音強調，針對A某提出的各種校園暴力指控，他們不僅蒐集到相反證據，也獲得高中同學及班導師證詞證明「並無強制轉學及霸凌情形」。

不過A某現居美國，並未回國應訊，且在7月3日接受媒體採訪時再次否認遭通緝，聲稱自己未被指名或列入通報。但知音方面隨即在4日晚間再度發布聲明，澄清「已收到警方明確回覆，A某確實被指名通報，若返韓必須出席調查，否則恐面臨逮捕令」。

宋昰昀方面同時表達強烈立場，痛批A某「持續否認客觀事實，並以身在美國為由逃避韓方調查」，未來將就A某透過SNS及媒體採訪中散布的不實言論，以違反《資訊通訊網法》（名譽毀損）及妨害業務等罪名，進行追加刑事告訴。

【法務法人知音二次正式立場聲明全文】

大家好，我們是演員宋昰昀的法律代理人，法務法人知音。

本法律法人近日代表宋昰昀，就學校暴力爭議採取的法律措施進行了說明。

對此，最初的傳播者A某目前滯留美國，並於2025年7月2日透過SNS及媒體採訪再次散布虛假事實，因此我們發表如下立場。

A某主張自己並未被指名通報及通緝，但本法律法人已明確確認通知書並表明立場。針對A某的反駁，詢問調查機關後，負責的調查官表示無法理解A某的反駁，並於2025年7月3日再次聯繫A某，傳達「本人確實已被指名通報及通緝，若入境時將被警方通報並有義務出席，若入境後仍不配合調查，則可能發出逮捕令」的訊息。

此外，調查機關已多次以書面方式通知A某，無法書面調查，必須回到韓國接受調查，若不配合可能成為通緝對象，但A某仍多次表示「不打算回韓國」，因此被認定無意配合調查，而作出「指名通報處分」，並將其登錄為警方系統的通緝對象。

宋昰昀演員絕無對A某施暴，並已向調查機關提交生活紀錄簿等多數客觀證據，證明不存在強制轉學事實。

A某主張因為自己持有美國國籍，無需到韓國調查機關配合調查，但無論是否持有美國國籍，只要同時擁有大韓民國國籍，就有義務接受本國調查機關的調查。

對於A某即便面對客觀且明確的事實，仍持續否認，並利用自己居住美國來逃避調查，散布虛假事實的行為，本法律法人表達深切遺憾，並針對A某在SNS上發表的立場聲明及媒體採訪內容，將以違反《資訊通訊網利用促進及資訊保護等相關法律》（名譽毀損）及以詐術妨害業務罪，立即追加提起刑事告訴。

謝謝大家。