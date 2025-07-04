直擊／TWICE未曝新專輯「只在台灣劇透」　娜璉暴雷尖叫：出事的話我不管了

記者吳睿慈／高雄報導

人氣韓團TWICE隊內大姐娜璉首度在台灣開唱，她4日出席高雄啤酒節，用台味十足的中文打招呼：「大家好，我是娜璉。」接著切換韓文詢問：「大家等我等很久了是嗎？我也等這天等很久了，天氣很熱對嗎？一起在啤酒節清涼地享受下去吧！」並首度帶來劇透，她可愛地大喊：「出事的話我不管了！」

▲娜璉以壓軸身份出席高雄啤酒節。（圖／讀者提供）



TWICE解禁登台，娜璉4日以壓軸歌手出席，帶來歌曲〈POP!〉，看到台下滿滿粉絲，開心地說：「糖果棒手燈（應援燈）比我想像還多。」她再度秀出可愛的中文：「我愛你們！」比著愛心與歌迷互動，場上還有粉絲希望她劇透新歌，她笑喊：「一直有人舉著要我劇透的牌子，如果大家應援夠大聲，我就考慮一下。」

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▲娜璉劇透新歌。（圖／讀者提供）



娜璉透露「一抵達飯店就吃到以前練習生時期吃過的餅乾，我有把照片傳到泡泡上，還有喝了珍奶，但我很想喝黑糖珍珠奶茶，很可惜這次沒喝到，希望下次來一定要喝」，透過遊戲環節，她豁出去暴雷新歌，還不忘問大家：「大家是想要劇透我個人的還是團體的？」台下喊著「Solo」，於是她守約尖叫喊著：「啊，不管了，出事的話我不管了！」

▲娜璉首度以solo身份在海外參加音樂節。（圖／讀者提供）



由於TWICE此次專輯收錄9位成員的Solo歌，娜璉的〈MEEEEEE〉歌名已公開，於是她現場帶動唱，接著帶來一段〈MEEEEEE〉從未公開的舞蹈動作，全場嗨翻。

▲娜璉直到合照時，也大方劇透新歌。（圖／讀者提供）



首度來到高雄，娜璉3日抵台後先是在活動會場彩排1小時，趁著空檔也在高雄逛逛街，不少粉絲與民眾都有認出她的身份，這趟來到台灣感受到高雄熱情的天氣以及美食，據了解，她很期待下次再次來到高雄，也很迫不及待的想跟團員們分享高雄的熱情，更買了牛軋餅作為伴手禮。