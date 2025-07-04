劉宇寧直播「腿張太開」被罵了！　陸網護身旁李一桐：被擠成那樣

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星劉宇寧近年人氣扶搖直上，雖曾被批評為「古裝醜男」，但靠著古裝劇《折腰》中的出色表現，形象大翻轉，不僅成功翻紅，還被封為新一代「陸劇男神」。《折腰》播畢後，他緊接著與李一桐搭檔主演的《書卷一夢》更是熱播不斷，收視率節節高升，怎料卻因為直播中的坐姿引發爭議。

▲劉宇寧今年人氣竄升。（圖／翻攝自劉宇寧微博）

近日，劉宇寧在為新劇宣傳時，與李一桐一同坐在一張小沙發上，只見他「敞開雙腿」面對鏡頭坐下，這一舉動立刻遭到網友批評「不雅觀」，甚至指責他壓縮到李一桐的空間，質疑他不貼心、造成他人困擾，畫面中，李一桐似乎也察覺不適，僅能翹腿、抱臂側坐，整個人看起來有些彆扭，片段一出立刻引發討論，「劉宇寧的坐姿」關鍵字也掛在熱搜上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉宇寧合體李一桐，坐姿引發討論。（圖／翻攝自微博）

另外，也有不少粉絲為劉宇寧緩頰，指出他身高190公分，在小沙發上自然活動空間有限，坐姿不便也屬正常。有觀察到直播期間，他其實有試圖調整姿勢，張腿行為應是無心之舉，並非故意。更有粉絲認為，劉宇寧的氣質與霸氣坐姿正好呼應他在劇中飾演的角色風格，批評網友們是過度解讀。