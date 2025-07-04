演唱會沒票別難過！GD台北101展覽來了　橫跨3樓層「門票588元」開搶倒數

記者吳睿慈／台北報導

南韓歌壇王者G-DRAGON睽違8年舉辦巡演，他將於7月11日起一連3天在台北小巨蛋舉辦演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR : Übermensch》，大批粉絲引頸期盼。日前加碼宣告好消息，他的巡迴展覽也移師來台舉辦，預計在7月17日到8月11日於台北101盛大展開，為期將近一個月，包下三個樓層大規模完整呈現G-DRAGON結合高科技與藝術的概念，門票每張588元。

▲G-DRAGON從首爾起跑，當時引起轟動。（圖／Creative MUT提供）



G-DRAGON於3月在首爾盛大推出個人藝術展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》，該展覽以高端技術與藝術打造， 讓觀眾能完整體驗展天王的世界觀，本展由G-DRAGON所屬的全球AI娛樂科技公司Galaxy Corporation，攜手內容方案公司Creative MUT（簡稱MUT）共同打造，展覽大量導入AI、即時全息影像（Hologram）、VR，以及Unreal Engine支援的次世代3D電腦動畫（CG）等尖端技術。透過這些高科技手法，展覽完整詮釋G-DRAGON第三張正規專輯《Übermensch》（意即「超人」）的核心訊息，並以數位媒體藝術形式生動呈現其創作哲學。

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▲▼G-DRAGON展覽首爾內部裝置曝光。（圖／Creative MUT提供）



展區設有超大型全像投影螢幕，觀眾無需配戴任何特殊設備，即可裸眼從多角度欣賞立體虛擬影像，享受視覺與聽覺的雙重饗宴。此外，展覽亦同步運用多台5G即時全息裝置，播放〈TAKE ME〉與〈IBELONGIIU〉兩首表演影像，螢幕邊框僅2公分，營造出極致真實的臨場感。展區中央更設置象徵G-DRAGON創作精神的裝置藝術「DAISY GARDEN」，包含高達7公尺的巨大雛菊裝置、數百顆漂浮雛菊氣球與沉浸式音樂環繞，打造出前所未有的感官震撼體驗。

隨著GD世界巡迴演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR : Übermensch》即將於台北小巨蛋震撼開唱，展覽地點也特別選在對他別具意義的台北101，正是他於2012年首次訪台舉辦記者會的地方。

▲G-DRAGON台北101展覽搶票日期公開。（圖／Creative MUT提供）



展覽橫跨台北101大樓的1樓、4樓與5樓打造「沉浸－互動－共鳴」3大體驗空間，讓粉絲在台灣也能親身感受這場跨世代的藝術盛宴，現場還將販售來自韓國原廠進口的週邊商品，並預計推出限量大禮包購買活動，讓粉絲一次完整收藏天王的藝術系列。

門票每張售價588元將於7月10日傍晚7點10分起於 Klook 平台獨家開賣，更多展覽資訊可透過台北場官方社群平台查詢。