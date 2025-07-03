《大學生》女星轉當花藝師　公開5位數收入笑了：校長兼摃鐘

記者王靖淳／綜合報導

女星陳艾琳過去曾是節目《大學生了沒》的班底，平時會在社群記錄生活的她，最近上傳一段短片，分享自己從螢光幕前轉戰創業的心路歷程。

▲▼陳艾琳公開以前跑通告的收入。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

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影片中，陳艾琳回顧當年還在演藝圈時的收入，她坦言「拍戲一天有1萬塊，跑通告一集就有1萬2，如果一天錄3集的話，一天就有3萬6。」然而當旁白好奇問她轉行當花藝師後的收入時，陳艾琳透露目前一個月大概領4萬。對於這樣的轉變，陳艾琳被問到：「可是妳不是老闆嗎？」她笑說，開花店跟大家想像不一樣，並形容自己算是「校長兼摃鐘」。

▲▼陳艾琳公開轉行開花店的收入。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

談到開花店的契機，陳艾琳坦言非常突然，後來親友常找她幫忙做花藝，像是情人節或求婚，沒想到後來竟然有人問她「有開發票嗎？」這才讓她驚覺原來開公司這麼難。至於收入差距是否與當藝人時有明顯落差，陳艾琳透露自己還有持續接KOL的業配合作，並表示願投入更多心力在花藝領域，期盼把品牌經營得更好，「跟植物相處過程，對我來說是很寶貴的。」

▲陳艾琳稱自己是「校長兼摃鐘」。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）