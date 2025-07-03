全球韻律體操排行「台灣最後一名」　瑞莎槓上體協哽咽曝幕後黑箱

記者黃庠棻／台北報導

女星瑞莎2016年歸化成為台灣國民後，努力推廣韻律體操運動，還創立了「瑞星韻律體操協會」，積極培養本土的韻律體操人才，參加國際賽事屢獲佳績，今（3）日出席第五屆「瑞星盃」比賽事前的媒體採訪，久違露面談及台灣的韻律體操現況。

▲瑞莎出席「瑞星盃韻律體操邀請賽」記者會。（圖／記者李毓康攝）

瑞莎創立的瑞星韻律體操協會將在7月4日到6日舉辦第五屆「瑞星盃」比賽，今（3）日出席事前採訪，意外被問到台灣國手將在6月遠赴保加利亞參加世界青少年韻律體操錦標賽，但目前台灣的排名並不高，她聞言嘆了一口氣，直呼「全世界34個國家參賽，台灣是第34名」。

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▲瑞莎出席「瑞星盃韻律體操邀請賽」記者會。（圖／記者李毓康攝）

談及台灣的韻律體操在國際賽事上墊底，瑞莎表示「我不想說什麼指教協會的不好，但有很多東西需要改革，不管我們怎麼努力，方式不對就沒有辦法（提升成績），已經變成這樣，我也還蠻傷心」，坦言自己先前不太敢講出問題，但確實有許多需要修改的地方。

▲瑞莎出席「瑞星盃韻律體操邀請賽」記者會。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，瑞莎也透露協會有很多「莫名其妙的規定」，先前有聽聞協會叫一些選手寫「放棄同意書」，讓協會認定的選手出國參賽，讓她忍不住直說「協會的公平、公正、公開也需要加強」，她強調「我不喜歡公開去講，我想要一起努力發展，為台灣人一起努力發展這個最美麗的運動」。

▲瑞莎出席「瑞星盃韻律體操邀請賽」記者會。（圖／記者李毓康攝）

被問到瑞星的選手是否有參加國手徵選，瑞莎表示目前自己手下的選手年紀都還未達到年紀，但明、後年就有人可以參與國手徵選，坦言「確實會擔心內定的問題」，她認為「每個孩子都很棒」，有問題是「發展這個運動的方式跟人」，低調槓上體協。

▲瑞莎出席「瑞星盃韻律體操邀請賽」記者會。（圖／記者李毓康攝）

講到激動之處，瑞莎忍不住哽咽直呼「讓我們努力的至少有一個希望」，希望體協在未來的規範上有更多的改善與改革，她更公開表示「我很愛這個運動、我很愛台灣，所以我很想努力」。