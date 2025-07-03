劉亞仁涉毒三審判決「緩刑2年」　最高法院維持原判…減刑原因曝

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男星劉亞仁（유아인）2023年爆出吸毒案，去年（2024）9月一審被判1年有期徒刑，到了今年2月二審則改判2年緩刑，今日（3）最高法院維持原審判決，判處1年有期徒刑，緩刑2年，並罰款200萬韓元（約台幣4萬2628元）。

▲劉亞仁涉毒案三審判緩刑2年。（圖／視覺中國CFP）

據韓媒《中央日報》報導，大法院（大韓民國最高法院）3日針對劉亞仁違反《毒品類管理法》、吸食大麻及教唆他人吸食等罪名，做出維持原審判決。劉亞仁被指控於2020年9月至2022年3月期間，在首爾一帶的醫院以美容治療的睡眠麻醉為由，經常注射醫療用異丙酚等共181次。

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此外，劉亞仁被指控2023年1月在美國洛杉磯吸食大麻，並教唆一名知名YouTuber一同吸食，後因擔心罪行曝光，涉嫌指示銷毀證據。

劉亞仁一審被判處有期徒刑1年並當庭收押，二審中改判為1年有期徒刑、緩刑2年，並維持韓幣200萬元（約台幣4萬2628元），且當庭獲釋。報導當時指出他獲減刑原因：「長期患有睡眠障礙和憂鬱症，因無法正常入睡的痛苦而犯下此案；目前已大部分克服對藥物的依賴性，並保證不再重犯；在被拘押的5個多月期間，深刻反省了自己的行為。」