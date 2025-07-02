泰版梁朝偉抵台！萬洛隆甘迦再戰影帝　下飛機直喊：想吃牛肉麵

記者蕭采薇／台北報導

連續兩年角逐坎城國際影展獎的泰籍演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad），繼金馬獎入圍最佳男主角獎後，又入圍2025台北電影獎最佳男主角獎，7月1日再度抵台為電影宣傳。睽違八個月再度踏上熟悉的土地，萬洛興奮地對宣傳團隊說：「我想吃牛肉麵！」

▲「泰版梁朝偉」萬洛隆甘迦（右）一到台灣就指定要吃牛肉麵，左為導演曾威量 。（圖／牽猴子提供）

《白衣蒼狗》自第77屆坎城影展全球首映以來便屢獲國際肯定，終於在2日於光點華山電影館，舉行首映會與台灣觀眾見面，由新加坡籍導演曾威量及台灣籍導演尹又巧領軍，率領泰籍演員萬洛隆甘迦、資深演員陸弈靜，及腦麻演員郭書瑋共同現身映前，分享創作旅途中的沉默、重量與信念，幾位主創再次同台，氣氛溫暖動人，也讓這場首映成為一場珍貴的重逢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾說過台灣就像「第二個家」的萬洛隆甘迦，繼去年角逐金馬獎後，睽違八個月再度踏上熟悉的土地，這回停留將近一週，不僅想好好感受在地生活節奏，更迫不及待地展開一場「台灣在地美食之旅」，一下飛機，便用非常標準的中文興奮地對宣傳團隊說：「我想吃牛肉麵！」

談到最想念的台灣料理，萬洛隆甘迦毫不猶豫地列出心中的前三名：「第一名是薑母鴨，第二名牛肉麵，這次也很想吃到控肉便當！」更在過程中多次說道：「我真的好想念台灣！」而導演曾威量在得知萬洛隆甘迦抵台時間後，也特地前來迎接，兩人一見面便給彼此大大的擁抱，久違重逢的喜悅與默契，讓現場氣氛一下子活絡了起來。

▲「泰版梁朝偉」萬洛隆甘迦再度來台，體驗在地美食綠豆沙 。（圖／牽猴子提供）

7月5日即將舉行台北電影獎頒獎典禮，入圍十項大獎的《白衣蒼狗》來勢洶洶，除了最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角獎外，還入圍了最佳劇情長片、最佳導演及諸多技術獎項等，期盼能在獎項上有所斬獲。萬洛隆甘迦對於即將與主創團隊們再次相聚，激動喊：「很期待！」，更成為這場盛會最令人期待的畫面之一。

《白衣蒼狗》已於6月27日展開全台巡演式上映，7月2日正式首映後，也將展開多場映後座談與影人互動活動，邀請觀眾一同走進戲院。電影同步推出「不妥協的凝視」募資計畫，結合電影議題，與公益組織合作推出多款募資方案，讓這份來自電影的凝視，真正延續到社會中每個需要關懷的角落。