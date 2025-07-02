布萊德彼特《F1電影》7天飆破1億！　六大熱血金句逼哭觀眾

記者蕭采薇／綜合報導

布萊德彼特主演的動作電影《F1電影》，上映7天票房正式突破一億大關，成為名符其實的「億級方程式」。小布在電影裡化身睽違30年重返一級方程式的老鳥車手，遇上性格狂傲的年輕菜鳥隊友，兩人從互看不順眼到合作，逆轉車隊墊底的頹勢，讓許多觀眾直呼熱血。

▲61歲的布萊德彼特，以絕佳狀態演出全新動作鉅片《F1電影》。（圖／華納提供）

《F1電影》除了刺激的賽車飆速場面以外，老手和新秀從慢慢磨合到能夠擬定策略、聯手出擊的劇情，更是讓人有共鳴。片中小布憑藉多年歷練，為車隊提供許多金句建言，如「好運要自己創造，光靠希望沒用」以及「隨波逐流的話就會輸」等，也被影迷封為「王者心法」，在社群上引發熱烈討論。

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「那些只是雜音」

小布在片中給予墊底車隊的建言，也包含他對社群、名聲的看法，提醒後輩「專心在比賽」上，才是車手最重要的事。

「如果我註定要開那輛賽車，我一定會全力以赴，毫不猶豫」

一開始小布在隊中備受質疑，但他沒有退縮，仍努力為自己爭取上場機會。

「一切順利時才能用A計畫，現在順利嗎？C計畫！」

車隊處劣勢時，小布大膽採取特殊手段求逆轉，用最瘋狂的方式，跳脫既有框架，不按牌理出牌，奇招反而奏效。

「慢而穩，穩而快」

小布提點後勤團隊的六字訣，許多觀眾表示這些台詞不僅適用於運動賽場，也對人生、職場帶來積極且正面的影響。

「有時候輸就是贏」

片中逆轉最後賽局關鍵的輪胎優勢，車隊老闆魯本（哈維爾巴登飾）振奮握拳喊，成為影迷們最難忘的熱血名言。

「有時候在車裡會出現片刻，四周寂靜無聲，我的心跳變慢、很平靜，視線清晰不已，沒人能左右我」

片尾小布表示自己不為金錢，而是追求熱愛事物的台詞更是熱血到把觀眾逼出淚來。

▲《F1電影》在全球都創下票房佳績，也刷新小布主演電影的票房新高紀錄。（圖／華納提供）

在全球都創下票房佳績的《F1電影》，不僅刷新小布主演電影的票房新高紀錄，更是影史票房最高的賽車電影，背後最重要關鍵莫過於電影真的請來一級方程式官方鼎力支援，幫助劇組破天荒組成一支虛構車隊，橫跨三大洲、造訪14場賽事實地拍攝，將地表最高速的賽車運動搬上大銀幕。

小布更堅持在親自上陣，駕駛真實賽車直催油門，在時速300公里狂飆下，每次轉彎都僅用肉身抵抗破壞性極強的5G重力，一不小心就可能衝出賽道粉身碎骨，刷新他從影以來最玩命拍攝紀錄，讓人見識到小布對電影的熱情與敬業態度，《F1電影》全版本在台熱映中。

（金句圖片：劇照、記者蕭采薇製圖）