彭佳慧連續100天以淚洗面　戴愛玲自責在後台痛哭

記者葉文正／台北報導

戴愛玲、賴晏駒（小賴）主持的八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道單元《Dr.愛玲啊的愛情診療室》，節目來賓邀請到上週在金曲獎展現「鐵肺女王」唱功實力的彭佳慧，分享新歌，也大方暢談自己的感情觀。

▲八大《Dr.愛玲啊的愛情診療室》，邀請來賓彭佳慧（圖右）分享感情觀，戴愛玲、小賴心有戚戚焉。（圖／八大提供）

彭佳慧表示自己是牡羊座，對感情方面其實很死心眼、很ㄍㄧㄣ，「我沒有戀愛只談三個月，我不是一個輕易放棄的人，連愛情都是很努力去經營，所以我的戀情都不短。」但她透露曾經給自己100天的失戀療傷期，可是那段日子幾乎都是以淚洗面，「沒想到第101、102天的時候，前任居然傳來訊息…」小賴好奇有接受復合？彭佳慧給出斬釘截鐵答案：「我不會吃回頭草。」

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▲彭佳慧（圖右）與戴愛玲都是鐵肺歌后。（圖／八大提供）

《Dr.愛玲啊的愛情診療室》單元於每週三晚間9點於八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道上架，皆是歌迷心中的鐵肺歌后戴愛玲及彭佳慧，難得同台的兩人分享私下趣事。彭佳慧笑稱自己是怪咖牡羊女，尤其在錄音期間會變得怪怪的，像是要回家時，她會請司機在離家500公尺處放她下車，走路回家的這段路是她的獨處時間。「因為一開門，就會聽到喊著『媽媽』的聲音從我耳邊傳來。」提醒自己得面對現實。

彭佳慧是歌手同時肩負媽媽的身份，因此孩子的狀況她也必須隨時掌握，「有時也會好奇他們喜歡的對象是什麼樣子？」但一講完馬上改口，現在他們還是先好好念書吧。

彭佳慧提起曾在演唱會慶功宴上，收到戴愛玲贈送的一整箱小米酒，此外，她笑稱現在看到酒杯會害怕。因為彭佳慧有次和紀曉君在一場聚會上，兩人連續喝掉14杯龍舌酒，彭佳慧說：「從此我的龍舌酒人生就結束了。」她甚至開玩笑表示，現在只要手機來電顯示紀曉君的名字，「我就可以聞到酒味！」

談到「鐵肺」稱號，戴愛玲和彭佳慧異口同聲表示，封號都不是她們自己講的，小賴認為因為她們的作品都是大歌，屬於比賽型的歌曲，有一定的挑戰性。彭佳慧則點出戴愛玲的歌難度很高，「她的歌在重要的段落就會出現特殊的滾喉音，如果沒有吃飽、沒有做足準備是唱不出來的。」

戴愛玲附和：「所以我不能飲控，要吃得很飽。」彭佳慧透露自己在表演時，前兩小時會吃很多飯跟滷肉，「豬油的油脂對喉嚨有潤滑作用。」戴愛玲也認同喉嚨太乾會影響演唱，「我以前不太吃油，後來調整真的有幫助。」

對於演唱表現，戴愛玲表示自己唱歌快24年，一定會遇到生病的時候。而且只要感冒就會沒聲音，曾經有一次連唱三天，到第三天她就沒聲音了，在後台痛哭，當時「在唱〈對的人〉這首歌，只能讓觀眾幫我唱，我真的很難過，會自責沒做好。」

彭佳慧表示，現在她們的日常不是去健身房就是上瑜伽課，「我覺得年輕時，我的天賦已經用完了，現在所有的表現都是靠後天努力。」戴愛玲也有同感：「以前躺在床上都能飆高音，那真的是老天爺給的天賦，現在就是要好好保養、照顧自己健康。」《Dr.愛玲啊的愛情診療室》單元，於每週三晚間9點於八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道上架。