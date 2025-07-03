星二代大比拼！小S三個女兒「網狂讚」　 歐陽娜娜最會賺、孫安佐榮登話題王

記者孟育民／台北報導

許多人羨慕星二代含著金湯匙出生，從出生開始就備受關注，一舉一動都被放大檢視，雖承受外界難以想像的眼光以及壓力，但仍走出自己的道路。而當中也有不少人傳承父母的衣缽，踏上五光十色的舞台，也有人飽受爭議時常登上新聞版面。跟著《ETtoday星光雲》一起盤點演藝圈的幾位星二代們，究竟現在都在做什麼。

▲星二代大盤點。（圖／翻攝自IG）

小S三個女兒

[廣告]請繼續往下閱讀...

小S婚後育有3女，雖然女兒們都沒有明確踏上星路，卻各自擁有一片天，氣質出眾讓網友狂讚「家教超好」。大女兒Elly（許曦文）目前就讀美國南加州大學（USC），先前也有參與演出的伊藤潤二恐怖影集《聰明鎮》，演出經典角色「蛞蝓少女」，還擔綱蘇打綠〈這天（魚版）〉MV女主角，展現收放自如的演技，被網友大讚根本「天生明星」。

次女Lily（許韶恩）遺傳了媽媽的高顏值和修長美腿，加上清新空靈氣質，被封為新生代「人間芭比」，才年僅17歲就展現超高的藝術天賦，日前舉辦畫展掀起廣大討論，在開賣前甚至已經賣出9成，粗估賺進百萬；么女Alice（許曦恩）跟隨著媽媽古靈精怪的個性，愛和媽媽鬥嘴的她，曾參加個人嘻哈舞蹈比賽奪得金牌，過去也和姊姊Lily參加第一屆Arteen Taipei 兒少藝術博覽會，畫風可愛獲得盛讚，讓小S超驕傲。

▲小S三個女兒網友狂讚 。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲13歲的許老三先前力挺Lily畫展。（圖／經紀人提供）



歐陽三姐妹

議員歐陽龍和演員傅娟的三個女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜以及歐陽娣娣，現如今都在演藝圈闖蕩。當中就屬歐陽娜娜發展最好，有著出色的外在條件及音樂才華，18歲復學美國頂尖的伯克利音樂學院，甚至還提早畢業。她也活躍於兩岸演藝圈，在中國擁有超高的人氣，廣告、綜藝節目邀約不斷，還主演電視劇，跟不少頂級巨星合作，吸金能力一流，據傳光是半年就賺進至少3億元台幣，可說是星二代裡最會賺錢的代表。

大姐歐陽妮妮同樣也是踏上演員支路，出演過多部偶像劇，在2024年和男星張書豪結婚，並在年底生下一子；而老么歐陽娣娣近年來也積極參與中國大陸的演藝活動，跟隨著姊姊們的步伐走上星路，曾參加選秀節目《創造營亞洲》，也錄製選秀節目，目前小有成績。

▲歐陽一家從小就備受關注 。（圖／翻攝自歐陽娜娜IG）

孫安佐

孫安佐是藝人孫鵬、狄鶯的兒子，近年來捲入不少負面風波，榮登「話題王」。他先是2018年在美國就讀高中時，因持有大量槍械及彈藥，且揚言要攜帶槍枝到學校進行恐攻，最後在美國關押長達238天被遣返回台。今年更因在泰國吸食大麻誤闖民宅遭逮，回國後多次開直播槓上爸爸，還扯出「下蠱中邪」等話，又放話要去烏克蘭打仗，還涉嫌持有改造火焰槍、彈頭及空包彈等物品，遭到台北地檢署偵辦等，陷入多個風波。

然而他在當兵回來後，先前被目擊在街頭裸上身、精神渙散的模樣，父親孫鵬透過經紀人表示：「最近他的睡眠品質不是很好，有點失眠。」面對外界的矚目，他的經紀人發出「重大公告」，5點詳述了他目前的身體狀況，宣告「因身心狀況不佳，先全面停工，以修養為主」。

▲孫安佐榮登話題王。（圖／記者周宸亘攝）

小禎

小禎是胡瓜的女兒，身高174公分的她從模特兒做起，後來轉戰拍電視劇《犀利人妻》、《向前走向愛走》等等，後來因為幽默犀利的風格上遍通告，獲得廣大的觀眾喜愛，也因此主持電視節目，如今依舊在演藝圈屹立不搖。先前還和爸爸胡瓜、弟弟胡釋安拍攝實境節目《胡來旅行社》，也是三人首度一同主持。

小禎憑靠著自己闖蕩演藝圈，表面雖開玩笑跟爸爸喊話「可以嘗試打一些電話」，但她說其實出道到現在，很少和爸爸同框工作，「我上的第一個節目也不是他的，而且我們極少再上他的節目，除非有宣傳，我們對這件事很有默契，有一些是需要避嫌的，我也不希望是這樣，當然會希望靠自己努力。」胡瓜也看見小禎成績備感欣慰，「他們都是獨立個體，反正就自由發展，但是有什麼問題，可以來請教我。」

▲胡瓜、胡小禎、胡釋安一同主持客家電視實境節目《胡來旅行社》 。（圖／記者李毓康攝）

吳姍儒、鹿希派

說到演藝圈的星二代，就不能不提吳宗憲的女兒吳姍儒、兒子鹿希派。傳承爸爸的綜藝魂，吳姍儒在主持上有亮眼的表現，離開了爸爸的羽翼，主持、代言依舊邀約不斷，更三次榮獲金鐘獎肯定，還獨挑大樑主持金鐘獎，在一票新生代的主持人中開出自己的一條路。

反觀鹿希派，雖然在2018年揚言要炸台北市政府惹議，又曾因為呼麻被捕，但現在改過自新，接手經營「老唐牛肉麵」，事業版圖插足台中、台南，日前透露一個月營業額可達50萬。

▲吳姍儒。（圖／中天綜合台提供）