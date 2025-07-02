劉宇寧戲外牽手李一桐放閃！超甜互動秒變婚禮現場　全場見證嗨爆了

記者田暐瑋／綜合報導

劉宇寧因《折腰》在台爆紅，擄獲大批粉絲的心，該劇由李一桐、劉宇寧領銜主演，並有祝緒丹、王以綸等實力演員參與演出融合「穿書」、「無限流」以及「強制愛」等網文熱門元素，觀眾看完紛紛笑噴：「這劇情太癲了！」1日該劇舉辦劇宣活動，劉宇寧和李一桐驚喜牽手現身，現場秒變「婚禮現場」，甜度爆表。

▲劉宇寧和李一桐出席劇宣活動。（圖／ETtoday）



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《書卷一夢》1日舉辦劇宣追劇團活動，一開場劉宇寧和李一桐從觀眾席驚喜現身，兩人手牽手，從最高處一路往下奔向舞台，旁人興奮在旁丟出彩帶和禮花，重現劇中宋一夢與離十六的經典逃亡場景，現場觀眾情緒高漲，甚至高喊「結婚」，瞬間變身「婚禮現場」。

在活動的互動環節，劉宇寧以精湛的台詞功力，切換南珩、離十六與南楓三個角色的不同聲線，準確還原角色性格，此外，集體模仿「小貓嗷嗚」的撒嬌環節更是活動的另一大亮點，尤其是劉宇寧忍著尷尬硬是模仿完，害羞到捂住臉長達8秒，讓台下觀眾笑個不停。

▲劉宇寧和李一桐出席劇宣活動。（圖／ETtoday）



《書卷一夢》以「穿書無限流」設定為核心，講述宋小魚為擺脫既定悲劇結局，展開「殺珩計劃」，試圖改寫命運的故事。然而，每當她嘗試逆轉劇情，便會觸發「無限流」的死亡循環，經歷多次「死而復生」後逐漸覺醒，劇中還致敬多部經典古裝劇，並結合狗血套路與創新喜劇元素，演員表現上，劉宇寧與李一桐的默契合作備受好評，尤其李一桐首次挑戰幽默角色，展現出令人驚喜的演技層次。