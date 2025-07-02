壓榨新人？黃國倫寇乃馨砸千萬拍短劇爆「假試鏡」疑雲…公司發聲

▲黃國倫與寇乃馨投下千萬資金在短劇產業，今年三月還舉辦記者會。（圖／楊澍攝／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

音樂人黃國倫曾寫下〈我願意〉、〈半生緣〉等膾炙人口的歌曲，也擔任選秀節目的評審，在音樂方面頗有成就，他的老婆寇乃馨則是知名主持人，被稱為「尾牙天后」。夫妻倆看準現在短劇文化興起，決定跨足該產業，並與「米奧繁星」深度合作，希望能打造台灣的短劇王國。不過米奧繁星卻被爆出要求試鏡者付錢上表演課程，被懷疑是變相斂財。

短劇已漸漸成為主流文化的一環，加上米奧繁星標榜為台灣新人演員創作舞台機會，吸引了不少有星夢的年輕人前去接觸。不過卻有一名網友在Dcard發文，稱自己到米奧繁星試鏡，當下對方給予他相當正面的評價，並說接下來有百部待拍作品，接著看似是主管的人對網友說，公司會安排內部的專業表演課，並說為了確保演員能力，如果不願意上課，就算試鏡表現再好也不會錄用。

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▲米奧繁星是台灣第一間微短劇影視公司。（圖／翻攝自米奧繁星官網）

▲有網友在Dcard爆料米奧繁星要求先付9000元學費，否則不會錄取。（圖／翻攝自Dcard）

由於這個徵選寇乃馨也在IG公開招募，影片中還找到鍾欣凌、季芹、王月等人幫忙宣傳，讓網友認為上表演課是很正常的一個過程，因此當下沒有提出問題，沒想到過了幾天米奧繁星的工作人員聯絡他，要求他3天內支付9000元的學費，而且不能保證戲約，由於面談時完全沒有提到需要費用，讓網友相當傻眼。網友也提到當時主管先打了「工時長薪水少」的預防針，告訴他這個行業強度很高，每天拍12個小時是常態，但薪水是看角色大小而定，約為4千至1萬元，讓網友認為還沒拿到戲約就要先付一大筆錢相當不合理。

▲寇乃馨在IG替米奧繁星招募新人演員。（圖／翻攝自寇乃馨IG）

對於這樣的狀況，網友表示米奧繁星宣稱投入大筆資金，要發展影視產業，卻用低薪壓榨，還用疑似假甄選真賣課的手段，要演員繳學費否則不予錄用，令人懷疑是在利用懷有星夢的年輕人來賺錢。網友也說他已經詢問過勞工局跟文化部，對方回應這個行為雖然不道德但不違法，他們無法可管，讓網友覺得十分無奈。

米奧繁星出品了台灣首部直屏短劇《穿越黑暗擁抱你》，由寇乃馨擔任製作人，黃國倫任出品人並創作同名主題曲，並繼續規劃籌拍多部自製短劇，寇乃馨也說：「原來一部戲是這樣誕生的⋯從拍攝前的籌資金，磨劇本，邀導演，團劇組，選演員⋯到日夜兼程拍片，剪輯，配音，配樂⋯每一步都不容易。」更大呼：「我覺得自己好勇敢！」

▲爆料網友稱已詢問過勞工局跟文化部，但無法可管。（圖／翻攝自Dcard）

先前黃國倫與寇乃馨也出席了米奧繁星舉辦的2025台灣首屆「劇光前行」短影劇趨勢峰會，透露夫妻倆為這個產業投下總共近千萬的資金，並說對於短劇而言，點擊率非常重要，因此會希望要求自帶流量的人來演出，例如Andy老師與家寧的故事就很適合當短劇題材。而同樣出席的王瞳也說自己對短劇很有興趣，自薦想演盲人或聾人的角色。

▲台灣首部直屏短劇《穿越黑暗擁抱你》，由寇乃馨擔任製作人，黃國倫任出品人。（圖／翻攝自寇乃馨臉書）

關於有人質疑米奧繁星「假面試真賣課」一事，時報周刊CTWANT詢問寇乃馨，她解釋當時有2500多人報名試鏡，最後挑了12位有潛力的新人，讓他們接受豎頻劇的專業訓練，苦笑說：「那個在鬧的學員說我們割韭菜，請問2500多人選12人算割韭菜嗎？」並說整個訓練過程的費用平均下來一小時約450元，比小朋友學鋼琴還便宜，米奧繁星更補助了大量的費用，還自費拍下學員們的上課過程，認為如此用心的公司被這樣抹黑相當無辜。

▲寇乃馨稱此次的訓練課程已經結束，學員們都收穫滿滿。（圖／寇乃馨提供）

至於網友稱要繳9000元上課，否則不錄取，寇乃馨表示絕無此事，「有的演員本身很OK了也不用上課啊，就是很烏龍。」寇乃馨也說目前整個訓練課程已經結束，得到學員的一致好評，公司還發了獎學金給學員們，會做這一切就是想要培育影視新人，讓年輕人們有更多的機會。

而米奧繁星也發表聲明，強調「必須繳交9000元才能演出」並非事實，表示：「我們有許多導演直接遴選的演員，已經安排進入拍攝；而針對部分具有潛力但尚需磨練的新人，才設計了專業進修課程，是否參與拍攝，仍以演員實際表現及導演需求為最終依據，絕非繳費就保證演出。」

▲米奧繁星發表聲明，否認不實指控。（圖／寇乃馨提供）

米奧繁星更說很抱歉這次的風波讓黃國倫與寇乃馨被牽連，「他們一路支持我們投入直屏劇市場的開發，出錢出力，協助推動這個產業的起步。今天出現這樣的誤解，我們內心非常抱歉，也期望外界能夠理解他們背後的真心付出。」

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