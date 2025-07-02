陳晨威結帳「中信女神1舉動洩愛意」！一路摸到店外 下衣失蹤放閃

▲6月25日00：15，雖然吃火鍋時沒啥親暱動作，不過啾啾（左）與陳晨威（右）最後仍在離開火鍋店時有了肢體接觸，可見正穩交中。



圖文／鏡週刊

陳晨威接了啾啾從台北載到中壢，準備回男生的家過夜之前，此時已是半夜11點多，「姐弟戀」甜蜜共餐，只是兩人起身去挾菜時，啾啾仍戴著口罩，沒在咀嚼時也不掉以輕心，防護正臉曝光的意識頗高。

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不過在啾啾拉下口罩、喝東西時，仍能一窺她的真面目，總算比對出來陳晨威的女友確定就是「尹樂」啾啾無誤。妙的是，6月24日當天統一正準備在中職上半季封王倒數，兩人分屬的兄弟跟樂天則在後追趕，啾啾與陳晨威在球場外竟膩在一起，也是別有一番風味。

尤其火鍋店用完餐、陳晨威準備結帳時，啾啾在男友後面一直輕撫著他的背，可見口罩雖然戴得牢牢，手還是很誠實地洩露著愛意。啾啾就這樣一路摸著買完單的陳晨威，直到出了火鍋店的門口還一直在摸，最後才上了保時捷然後回到愛巢繼續談情。

▲6月25日00：13，啾啾（右）在與陳晨威約會時，戴著口罩把自己的面容保護得徹底，只在喝水時才露出一張素臉。



▲6月25日00：14，陳晨威（右）與啾啾（左）飽餐一頓後，準備取車回家約會。



由於外型與球場表現，陳晨威擁有一票自稱「陳太太」的鐵粉，至於讓「陳太太們」心碎的啾啾，因為英文名字叫「Julia」也曾叫「Julie」而得到此暱稱，她原本在棒球界就頗知名，待過3個隊伍之外，身高有169公分的她，還擔任過周杰倫亞洲巡迴演唱會的專屬舞者。

▲6月25日00：16，啾啾上了陳晨威的車後直接回到他家，她從台北等待男友打完球，然後一路又陪著回家，可見頗有心在經營感情。



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