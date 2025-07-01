「短劇男神」柯淳拍長劇了！　導演是台灣人…奪金鐘上台喊棒棒棒

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「短劇男神」柯淳（本名：趙柯淳）因演出短劇《好一個乖乖女》爆紅，該劇觀看量超過30億，稱霸2025年短劇冠軍，人氣也隨之飆漲。而他近日傳出正式要接演長劇，題材是現代偶像劇，且導演是台灣金鐘名導許肇任。

▲「短劇男神」柯淳正式拍長劇《西風向晚》。（圖／翻攝自微博）

新劇《西風向晚》將於7月20日開拍，該劇屬於青春偶像劇題材，改編自晉江文學城最佳甜醋魚的人氣小說《墜落》，男主角是周柯宇，女主角是包上恩，故事描述少女「周挽」為籌措奶奶的手術費，刻意接近母親的繼子「陸西驍」，兩人從最初的「利用」到漸生情愫，後來遭到長輩阻止被迫分開，分開10年後重逢。

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▲《西風向晚》由周柯宇、包上恩主演，描述少女為籌手術費刻意接近母親繼子，漸生情愫。（圖／翻攝自微博）

根據陸網消息，柯淳7月的行程提及20日新劇開拍，對照網傳他將演出《西風向晚》，外界推測他會在劇中飾演一個角色，這也代表他正式從直式短劇轉投入演出橫式長劇，演藝經歷更上層樓。而他憑188公分高挑身材演出多部現偶短劇，累積極高的網路人氣，男主角周柯宇是男團INTO1成員，身高也是188公分，與陳妍希演出姊弟戀偶像劇《狙擊蝴蝶》還在等待播出中。

▲短劇《好一個乖乖女》網播量突破30億，是2025年收視成績第一的作品。（圖／翻攝自微博）

▲柯淳7月行程透露20日要拍新戲，網友比對推測是長劇《西風向晚》。（圖／翻攝自微博）



大陸現代偶像劇多數都找來台灣導演執導，《西風向晚》的原著小說《墜落》在晉江文學城屬於高積分的人氣小說，也找來台灣導演許肇任執導。許肇任現年54歲，代表作包括《酸甜之味》、《愛很美味》、《有生之年》等，已經拿下兩座金鐘最佳導演獎，他去年憑《有生之年》奪導演獎，幽默感言逗笑全場，回應台下支持者喊「讚讚讚、棒棒棒」，呼應《有生之年》的對白，令觀眾印象深刻。

▲許肇任（右）與林志儒憑《有生之年》奪金鐘最佳導演，台上開心喊棒棒棒。（圖／記者李毓康攝）