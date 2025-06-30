《F1》爛番茄奪98高分！布萊德彼特打破「在台紀錄」飆7500萬票房

記者黃庠棻／台北報導

繼阿湯哥《捍衛戰士：獨行俠》後，又一好萊塢鉅作在台掀起旋風，由「不老男神」布萊德彼特主演的動作電影《F1電影》，一上映就在社群掀起爆棚口碑，在台上映5天飆出7500萬台幣票房，奪得開片冠軍，更打破小布自己的紀錄，成為他主演電影在台最佳的開片票房成績。

▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）

《F1電影》不僅有緊張刺激的賽車狂飆畫面，片中老鳥與菜鳥學習合作、帶領團隊逆襲冠軍寶座的情節，也引爆許多觀眾的淚腺，讓許多影迷驚呼「明明看賽車電影，為什麼看完會感動到淚流滿面！」、「好久沒看到這麼熱血的電影」，該片在爛番茄影評網上也獲得破萬名觀眾給出逼近滿分的98分，可說是神片等級的超高評價。

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▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）

打造出《F1電影》如此熱血劇情的頭號功臣，莫過於導演喬瑟夫柯辛斯基，他曾與阿湯哥合作《捍衛戰士：獨行俠》，這次拍攝《F1電影》的初衷，其實源自他在疫情期間開始接觸一級方程式比賽。

▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）

喬瑟夫柯辛斯基表示「最讓我印象深刻的，並不是最有名的車手和頂尖車隊，而是位居後段班的車隊。那些都是努力想要擠進前十名，甚至只是想要讓車隊繼續生存下去，不被看好的車隊和車手，那樣的故事本身就非常適合拍成電影」，因此打造出振奮人心的墊底車隊逆襲上位的熱血故事，不僅畫面震撼，劇情也十分熱血。

▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）

最新釋出的幕後花絮，導演喬瑟夫柯辛斯基爆料其實《F1電影》比《捍衛戰士：獨行俠》還要難拍好幾倍，為了讓觀眾能體驗有如置身賽道狂飆的速度感，堅持全片都用IMAX攝影機拍攝，導演表示「戰鬥機沒有負重問題，但賽車有，而且至關重要！」。

▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）

為此劇組甚至當起發明家，花費數個月研發出世界體積最小、最輕巧的IMAX攝影機，才順利進行拍攝。喬瑟夫柯辛斯基自豪地表示「我熱愛IMAX的原因是，你會擁有最具沉浸感的觀影體驗，不只是因為巨大的銀幕，也是因為超震撼的音響效果」也鼓勵觀眾絕對要進IMAX戲院二刷。

▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）

《F1電影》故事描述實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯（布萊德彼特飾），30年前曾是前途無量的一級方程式新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本塞凡提斯（哈維爾巴登飾）上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。

▲《F1電影》由布萊德彼特主演。（圖／華納兄弟電影提供）