小S停工4個月「正面照曝光」！　見愛女畫作淚崩：大S一定會喜歡

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小S（徐熙娣）因在年初痛失親姊大S（徐熙媛），傷心過度，為此全面暫停工作，至今已經神隱四個月。不過，她日前難得更新動態，為二女兒Lily（許韶恩）的畫展宣傳，更親自到場幫忙，而她的化妝師亞歷也曝光了當天的照片。

▲小S因姊姊大S去世，全面暫停工作。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣、大S 徐熙媛）

在亞歷上傳的照片中，小S依舊留著招牌鮑伯頭，身穿黑色休閒西裝外套，內搭白色長衫，臉部並未多作遮掩，看上去氣色不錯。據悉，她在現場和大家有說有笑，身心狀態似乎恢復了許多。

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▲化妝師亞歷分享小S的照片。（圖／翻攝自Instagram／HAPPYYALI）

另一方面，Lily在畫展上受訪時也提到，媽媽小S認為大S會最喜歡她名為「Hungry Girl」的粉色畫作。Lily說：「這是媽媽最喜歡的作品，也是我創作的第一幅作品，那時候是大概在半夜的時候，媽媽就打開我房間的門，就看到這幅作品，她就oh my god，姨媽一定會非常喜歡，我就說是，結果我們兩個就窩在這個畫面前，邊哭邊聊了好久啊。」

▲Lily首次舉辦個人畫展。（圖／記者周宸亘攝）