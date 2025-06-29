《麻辣鮮師》女星移居台東2年　認「孤單吃力」：有時真的很累

記者蔡宜芳／綜合報導

因參演《麻辣鮮師》打開知名度的林利霏，在2016年嫁給演員張翰，婚後育有一女。一家三口於2023年搬到台東定居，不僅張翰為了通勤要花三小時搭火車，林利霏29日更坦言搬到台東「有點孤單和吃力」。

▲林利霏在2023年舉家搬到台東。（圖／翻攝自Facebook／林利霏 Gina Lim）

林利霏在社群分享道，在移居台東後，一切都和以往大不相同，「身邊沒什麼親人、也沒有後盾，一切事情都要自己來。」再加上丈夫長期在外地拍戲工作，「有時候還是會覺得有點孤單、有點吃力。」

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▲林利霏發文分享搬到台東後的心聲。（圖／翻攝自Facebook／林利霏 Gina Lim）

林利霏透露，自己的身體狀況並不穩定，但又要照顧女兒，「有時候真的很累，想休息一下卻沒辦法安心。」不過，好在有女兒同學的家長和朋友們伸出援手，「你們會主動帶我女兒一起出去玩，讓她有伴、有開心的回憶，讓我不用擔心她一個人在家悶壞了。」而自己也能稍微放鬆，她為此覺得溫暖又感謝。

▲林利霏一家三口在台東已定居2年。（圖／翻攝自Facebook／林利霏 Gina Lim）