贈票／李到晛首場見面會7月登台！　《ETtoday》送你去看歐巴本人

南韓人氣演員李到晛5月13日剛退伍,為回饋粉絲一路上的支持,他火速展開首次亞洲巡迴粉絲見面會《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN]》,作為回歸演藝圈的起點,台北站預計在7月12日於Legacy TERA登場。《ETtoday》為觀眾爭取福利,將送出4組(兩張為一組)門票,讓粉絲進場體驗李浚赫的非凡魅力。

▲李到晛展開巡迴。(圖/萬星國際娛樂文化提供)



李到晛見面會巡迴首站於6月14日至15日在首爾誠信女子大學雲庭綠色校區大禮堂舉行,見面會全長140分鐘,一開場便深情演唱〈I Wanted to Tell You〉,並透過「Re (DO HYUN) PICK」單元分享幕後故事,進行趣味互動遊戲如短影音挑戰、流行用語測驗與OX問答,內容由他親自企劃設計,誠意滿滿。

活動上驚喜滿滿,李到晛邀請服役期間的空軍軍樂隊成員組成現場樂團,現場演唱戲劇《黑暗榮耀》OST〈You Remember〉、Billy Joel名曲〈Piano Man〉、DAY6的〈Welcome to the Show〉,甚至挑戰音樂劇曲目〈Midnight Radio〉,眾多歌單驚艷全場。

▲李到晛將在7月12日來台與粉絲見面。(圖/萬星國際娛樂文化提供)



巡迴依序從首爾開跑,接著前往雅加達、大阪、東京等地,台北場將於7月12日晚間18點於Legacy TERA舉行。粉絲福利內容誠意滿滿,包括歡送、團體合照、簽名海報、VIP掛繩、簽名拍立得以及小卡等等,門票可在KKTIX購買。

《ETtoday》為粉絲謀福利,即日起關注《FansWorld粉絲窩》社群,前往ETtoday APP「粉絲窩」活動將李到晛設定為本命星,完成設定後將畫面傳至本樓留言區,並呼喚一位你想一起去見歐巴的朋友,就有機會抽到李到晛台北見面會「2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] in TAIPEI」雙人門票,活動到7月7日23點59分截止,快手刀參加!

▲李到晛活動開跑。(圖/ETtoday)



