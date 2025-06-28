金曲獎／ 坤達得獎喊「老婆」！　放閃柯佳嬿甜爆

記者王靖淳／綜合報導



第36屆金曲獎頒獎典禮今（28）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，今年取消主持人的節目安排，改由引言人取代主持人。由天團Energy〈星期五晚上〉抱走年度歌曲獎。

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▲年度歌曲獎，Energy〈星期五晚上〉。（圖／記者林敬旻攝）

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Energy上台後輪流分享感言，其中Toro不但大跳16蹲上台領獎，同時也開心嗨喊「唱跳時代來臨了」，阿弟（蕭景鴻）說到一半更是哽咽落淚，坦言自己差點放棄唱歌這條路，同時也在台上告白老婆，還好沒有放棄他，書偉則笑稱，本來以為自己先拿下金鐘獎或金馬獎，結果沒想到是金曲獎。

▲年度歌曲獎，Energy〈星期五晚上〉。（圖／記者林敬旻攝）

Energy睽違21年再度入圍本屆金曲獎最佳演唱組合、夯曲〈星期五晚上〉還入圍年度歌曲獎，不少粉絲今天特地前來紅毯為Energy相隔21年的金曲紅毯打氣，原本團員坤達因工作在身，Energy再次五缺一，沒想到坤達稍早因海外行程提早結束，已經改機票，趕到小巨蛋現場了，如今抱走年度歌曲獎，她也在台上放閃老婆柯佳嬿：「老婆我等等就回家餵貓了！」