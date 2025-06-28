金曲獎／日本歌姬登場！　「鐵肺飆唱2曲」全場起立鼓掌

記者王靖淳／綜合報導



第36屆金曲獎頒獎典禮今（28）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，今年取消主持人的節目安排，改由引言人取代主持人。稍早節目表演為日本歌姬MISIA米希亞登台飆唱。

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▲表演，MISIA米希亞。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

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MISIA米希亞連續飆唱〈希望のうた〉（希望之歌）、〈明日へ〉（向著明天），一開口就驚豔全場，讓觀看直播的網友紛紛在PTT以及聊天室留言狂讚，「好強」，還有人激動喊話「跪了」、「太神了、太鬼了」來形容她的唱功，彷彿已超越人類極限。不少網友更直呼「雞皮疙瘩都起來」、「這是紅白歌合戰嗎？」來形容MISIA米希亞表演的水準，根本就是日本頂級音樂盛事。

▲表演，MISIA米希亞。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

日本歌姬MISIA米希亞擔任本屆金曲獎的表演嘉賓，現年46歲的她擁有眾多經典金曲，而且常為電影、日劇演唱主題歌，首首在台灣都造成轟動，擁有5個八度音的她聲音清亮、充滿爆發力，這次為金曲獎登台獻唱，讓不少網友為之驚艷，演出結束後，台下的觀眾更激動得紛紛起立鼓掌。

▲表演，MISIA米希亞。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）