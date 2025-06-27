賴薇如墜馬後「發聲報平安」！　親揭傷勢現況：我沒這麼脆弱

記者王靖淳／綜合報導

女星賴薇如今（27）日在社群發文透露自己練習騎馬，因馬爆衝而墜馬，還附上了意外發生當下的影片，畫面曝光後引發熱議，也讓不少人擔心她的傷勢。為此，她稍早再度發聲報平安。

▲賴薇如騎馬出意外。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）

賴薇如透露「這次墜馬真的很幸運沒什麼大傷」，並感謝外界的關心，同時也表示「哪裡跌倒，哪裡站起來。」對於馬術的風險，賴薇如坦言早有心理準備，「學習馬術一定想過會有摔的一天」，同時她也強調，「千錯萬錯都不是馬兒的錯，是人類想馴服、駕馭。」最後，她強調自己沒這麼脆弱，還是會繼續愛馬、愛馬術，並以幽默口吻自我喊話：「至於速度～先不要超速！」

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▲賴薇如發文報平安。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）

事實上，賴薇如今（27）日才在IG限動PO出一段自己騎馬練習「前傾坐騎快跑」的影片，透過畫面可見到馬突然爆衝，導致她瞬間摔落馬下。她坦言當時自己有戴好防護措施安全帽，雖然摔下馬後一度感到頭暈，但她表示自己還能站得起來，並確認沒有骨折，也未出現明顯嚴重外傷。

▲賴薇如IG曬出墜馬畫面。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）

墜馬意外發生後，賴薇如透露手肘立刻腫起來瘀青，不過她也坦言比起外傷，其實更擔心的是內傷可能引發的後遺症，「外傷都不怕，怕的是內傷。」面對這次驚險的過程，賴薇如對於身體狀況感到有些擔憂，直呼：「感覺明天會全身酸痛。」如今發文報平安，再度掀起網友關注及討論。