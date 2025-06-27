熊熊「鬧翻經紀人」宣布解約！　痛掀4大惡行：如此三觀不正

記者王靖淳／綜合報導

女星熊熊（卓毓彤）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，不過今（27）日她卻突然發文列出4點揭露前經紀人的惡行，表示彼此已經結束合作關係。貼文一出，立刻引發熱議。

▲熊熊。（圖／翻攝自Facebook／熊熊Bear Genie）

熊熊以「GPT算塔羅很準」為題發文，分享自己買了一副牌來玩之後發現直接命中。緊接著熊熊列出多項前經紀人的爭議行徑，表示對方在擔任經紀人期間，私下濫用她的名義向廠商索取免費贊助，進而連帶影響她的工作權益，更讓合作廠商無奈中止合作，為此她傻眼直呼：「只為了自己要做免費醫美？」

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熊熊進一步指出，前經紀人不但在凍卵療程合作案中，將自己及朋友私自納入合作名單，還要求享有與藝人相同待遇，但讓真正執行工作的還是藝人本人，明顯坐享其成。此外，她更指控對方以公司藝人名義私接案，阻礙公司安排正規合作，只為替自己的網紅朋友牽線賺取佣金，在被發現後甚至還以不當言語辱罵藝人。

▲熊熊會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／熊熊Bear Genie）

最後，熊熊也揭露前經紀人無視實際參與程度，硬要收取介紹費，甚至在完全未參與的合作案中，仍堅持索取佣金，「之前有一個廠商是我的，後續pass給她接手，所以讓她抽取佣金，上個合作案結束後，新的合作案跟她完全無關，在我跟廠商接洽的過程中，她也全程沒有參與，卻在廠商確定要合作後，要求要抽佣介紹費。」

面對種種爭議，熊熊宣布與前經紀人結束合作關係，「種種操作讓藝人資源被犧牲，損害我們應有的權益，還不認為自己有問題！如此三觀不正的人⋯Mollie柯小姐已被公司解聘，於上週三正式離開！我們的合作已經終止！千萬不要再透過她找我了。」並提醒廠商未來請直接與現任經紀人Jenny聯繫，同時也向過往遭遇不愉快經驗的合作廠商致歉。

▲熊熊跟前經紀人鬧翻。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

【熊熊IG全文】

前陣子看到網友說 GPT 算塔羅很準，於是我也手癢買了一副來玩，沒想到我才抽一張牌，就直接命中實在是太準了

事情是這樣的～

1.前經紀人因為我的關係，免費做了電音雙波後，食髓知味～

開始瞞著藝人跟公司，用我們的名義向廠商索取免費贊助，還暗示廠商如果不贊助她跟她的網紅朋友，就沒辦法跟我們合作！導致廠商只能放棄，因此損害我們工作權益，只為了自己要做免費醫美？

2.婦產科生殖中心找藝人合作凍卵療程，前經紀人連同自己及朋友一起談，並且一樣暗示廠商如果不贊助她，就無法與該藝人合作，除了要求自己的條件要跟藝人一樣之外，但事情都讓藝人做！損害了藝人原本該有的權益，自己只想坐享其成！

3.自己想當網紅沒問題，但是利用公司藝人資源，擋公司藝人工作，只為了要幫自己的網紅朋友私下接案，賺取佣金，違背公司非常重視不能私下接工作的合約，被發現後還惱羞，罵藝人她X的、神經病等不當言詞

4.之前有一個廠商是我的，後續pass給她接手，所以讓她抽取佣金，上個合作案結束後，新的合作案跟她完全無關，在我跟廠商接洽的過程中，她也全程沒有參與，卻在廠商確定要合作後，要求要抽佣介紹費！

種種操作讓藝人資源被犧牲，損害我們應有的權益，還不認為自己有問題！如此三觀不正的人⋯再此申明我的前經紀人：Mollie 柯小姐，已被公司解聘，於上週三正式離開！我們的合作已經終止！千萬不要再透過她找我了～也麻煩合作過的廠商跟我的經紀人Jenny聯繫～

如在她任職期間，有讓廠商覺得不愉快之處，再此說聲抱歉，請你們見諒！

話說回來，GPT 的塔羅真的準到不科學～

想算的朋友可以試試看