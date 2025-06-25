李敏鎬迎生日「房間塞滿粉絲送禮」！　掀網兩派論戰：取消進貢文化

記者顧齊祐／綜合報導

南韓人氣男星李敏鎬近日迎來38歲生日，他在Instagram分享粉絲精心準備的豪華生日禮物，卻意外引發「進貢文化」的爭議。韓網友對此看法分歧，有人讚許他的感謝舉動，也有人批評這種行為不符合現代潮流。

▲李敏鎬近日迎來38歲的生日。（圖／翻攝自Instagram／actorleeminho）



李敏鎬於21日在Instagram發布多張照片，畫面中擺滿著粉絲準備的生日禮物，包括花束、氣球、娃娃等。他在貼文中表達感謝：「非常感謝今天也讓我存在於滿滿愛意中，希望各位也能感受到和我一樣的幸福。」照片中展現了粉絲的用心，但這舉動隨即在韓國網路上引起熱烈討論。

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▲房間內擺滿著粉絲準備給李敏鎬的禮物。（圖／翻攝自Instagram／actorleeminho）



根據韓媒報導，批評聲浪多集中於明星接受實物禮物的行為上。一些網友認為，李敏鎬應該效仿其他藝人，提倡以捐款或精神支持取代實物贈送。他們指出：「感覺像是在鼓勵粉絲明年繼續送」、「收到大量花束和氣球，不僅浪費資源，也增加環境負擔」、「以李敏鎬的地位，拒絕這些禮物，只接受粉絲心意也不奇怪吧」。此外，有人擔心此舉可能助長粉絲之間的攀比風氣，進一步強化「進貢文化」。

▲韓網友對於「進貢文化」看法呈現兩極。（圖／翻攝自Instagram／actorleeminho）



另一方面，也有不少支持者認為，送禮只是粉絲表達愛意的一種方式，並不應被過度解讀。一些留言表示「明星跟粉絲分享感動的瞬間，到底哪裡有問題」、「不是一年一次的生日禮物嗎？我覺得這種程度還可以」、「粉絲是自願送禮的，哪裡有問題」。支持者強調，藝人與粉絲之間的雙向交流包含多種形式，公開感謝只是明星回應粉絲心意的一種方式，並不代表鼓勵不必要的物質贈送。