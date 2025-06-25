串流收視週榜／真人版《白雪公主》女主被罵到掛精神科！黑馬劇拍特別篇

記者陳芊秀／綜合報導

6月最熱鬧的是陸劇《臨江仙》、《長安的荔枝》的收視對決，日本春季日劇也一部部接近完結，其中《宛如粼光夫婦日和》因為太受歡迎，還要推出特別篇。台劇《拜六禮拜》超越韓劇《無赦之仇》，衝上Netflix第一。《ETtoday星光雲》帶來最新一週各家OTT平台收視排行。

臨江仙

▲《臨江仙》完結。（圖／MyVideo提供）

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陸劇《臨江仙》全劇共32集，陸劇近期完結都會採取付費超前點播，這次台灣Netflix與大陸同日完結，可說是一次突破。這次《臨江仙》播出時埋梗留下懸念，直到故事中期才知道真正劇情，也是仙俠劇少有的故事走向。

長安的荔枝

▲《長安的荔枝》台灣收視成績不俗。（圖／MyVideo提供）

《長安的荔枝》在大陸收視雖敗給《臨江仙》，在台灣收視成績不俗，MyVideo連續兩周都是收視第一。該劇改編自知名作家馬伯庸的同名小說，描述大唐小官運送荔枝到長安的故事。該劇同步在大陸央視播出，但收視跌破1%，低於央視收視底盤，連串流平台推出雲包場，未能助攻熱度，部分網友批評是劇情與原著改編篇幅差太大，太多灌水劇情導致。

宛如粼光夫婦日和

▲《宛如粼光夫婦日和》要拍特別篇。（圖／翻攝自X）

《宛如粼光夫婦日和》以1936年（昭和初期）為時代背景，描述海軍軍官與妻子交往0日就結婚的純愛故事，在串流平台TVer喜好訂閱數超過100萬，被視為春季最大黑馬劇。製作該劇的富士電視台，因為性醜聞失去大半企業贊助，甚至借不到地方拍外景，低潮之際製作純愛劇，卻意外造成轟動，周邊商品造成大賣，現在宣布將製作特別篇，答謝觀眾支持。

白雪公主真人版

▲真人版《白雪公主》全球串流上線。（圖／翻攝自臉書）

真人電影《白雪公主》全球票房慘敗，如今串流平台上架，也吸引不少觀眾好奇。然而傳出飾演女主角的24歲女星瑞秋齊格勒，因為承受各界批評感到極度焦慮，出現身心失調的狀態，求助精神科醫師。該片在Disney+全球上架後，在台灣與陸劇《藏海傳》收視排行互爭第一、第二，討論話題熱烈。

【台灣9串流平台收視戰況】

Disney+／《藏海傳》PK《白雪公主》

▲《藏海傳》、《白雪公主》持續收視第一、第二。（圖／翻攝自臉書）



friDay影音／《我奪走了公爵的初夜》連兩周第2

▲friDay影音收視週榜（6/16-6/22）。（圖／friDay影音提供）。

Hami Video／韓劇《拿著手術刀的獵人》第3

▲Hami Video收視週榜（6/16-6/22）。（圖／Hami Video提供）。

iQIYI／《臨江仙》完結霸榜冠軍

▲iQIYI收視週榜（6/16-6/22）。（圖／iQIYI提供）。

KKTV／《新聞主播》完結仍霸榜第一

▲KKTV收視週榜（6/16-6/22）。（圖／KKTV提供）。

LINE TV／《臨江仙》收視第一

▲LINE TV收視週榜（6/16-6/22）。（圖／LINE TV提供）。

MyVideo／《長安的荔枝》連兩周稱冠

▲MyVideo收視周榜（6/16-6/22）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／台劇《拜六禮拜》擠下熱門韓劇首奪冠

▲Netflix收視周榜（6/16-6/22）。（圖／Netflix）。

公視+／《我們與惡的距離II》霸榜3周

▲公視+收視周榜（6/16-6/22）。（圖／公視+提供）。