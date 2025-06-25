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《凶宅專賣店》改編台灣驚悚真實事件　李銘順、范少勳、陳姸霏攜手對抗靈異

記者蕭采薇／台北報導

由三屆金鐘獎視帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，新加坡影后洪慧芳，金馬獎最佳男配角施名帥，以及林予晞、江宜蓉、許紫柔等人共同主演的靈異驚悚台劇《凶宅專賣店》，將於本週五在台北電影節的星光首映，與全場觀眾搶先觀賞精彩首兩集。

▲《凶宅專賣店》范少勳、陳姸霏、李銘順、施名帥、江宜蓉。（圖／記者蕭采薇攝）

▲《凶宅專賣店》范少勳、陳姸霏、李銘順、施名帥、江宜蓉。（圖／采昌提供）

《凶宅專賣店》改編震撼台灣社會真實事件，《凶宅專賣店》融合靈異與人性驚悚，打造全新類型影集，由《女鬼橋》系列導演奚岳隆與導演郝芳葳聯合執導，《查無此心》、《無聲》編劇林品君操刀劇本，葉瀞嬬擔任聯合編劇。

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全片更集結實力堅強的金獎卡司陣容，包括三屆金鐘獎視帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，新加坡影后洪慧芳，金馬獎最佳男配角施名帥，以及林予晞、江宜蓉、許紫柔等人共同主演。故事描述住在凶宅超過20年的阿澤，因緣際會成為義勝房屋的房仲，專門處理「凶宅買賣」。

▲《凶宅專賣店》范少勳、陳姸霏、李銘順、施名帥、江宜蓉。（圖／記者蕭采薇攝）

▲《凶宅專賣店》改編自台灣真實靈異事件。（圖／采昌提供）

他將與自帶天命的慈安堂通靈姊妹，以及義勝房屋夥伴們，聯手化解一間間凶宅的怨念；隨著案件層層揭露，背後埋藏的不只是驚悚，也有一段段觸動人心的故事。觀眾將隨角色一同踏入這些鬼魅空間，直視恐懼的源頭。

《凶宅專賣店》也入選本屆台北電影節「星光首映」單元，將在6月27日晚間19:00於中山堂進行首兩集的世界首映。導演奚岳隆、郝芳葳將親率主演群李銘順、范少勳、陳姸霏、洪慧芳、施名帥、江宜蓉、許紫柔等人登場，與觀眾面對面分享拍攝點滴與創作心得，世界首映會門票持續熱賣中。

 

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