樂天女孩專區票開搶即秒殺！ 「三本柱＋嘎琳」香香區火速完售

記者葉文正／台北報導

樂天女孩年度最受矚目的應援主題日「辣酷甜趴」，主題套票於21日正式開賣，瞬間引爆搶票熱潮！話題焦點落在「樂天韓籍三本柱」廉世彬、河智媛、禹洙漢，以及高人氣成員嘎琳，四人專區一開賣即宣告完售，火速掃光再度證明超強吸粉實力。

▲禹洙漢穿上熊霓私服，模樣可愛又性感。（圖／樂天桃猿提供）



緊接著進入熱賣行列的，是若潼搶下第四位完售殊榮，岱縈、宋宋、孟潔也陸續完售，氣勢同樣不容小覷。而首次擁有專區的禹菡、Mika與笑笑，也展現穩定上升的人氣魅力，目前專區也熱賣中，女孩們也呼籲粉絲趕快搶購。

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▲樂天可愛擔當廉世彬。（圖／樂天桃猿提供）



首次挑戰個人專區的廉世彬，得知自己區域票券迅速售罄後，難掩感動之情，「雖然是第一次，但是真的非常感謝！我想更加努力，讓粉絲們來看我，真的很幸福！」她也開心補充：「感覺我得到了更大的力量！一直都很感謝！」迅速完售的若潼也分享心情：「很驚喜！謝謝潼學們的支持，潼樂會持續擴大招募中！」

▲嘎琳。（圖／樂天桃猿提供）



河智媛說：「很驚訝有很多人喜歡我，河智媛區真的好神奇，希望那一天快點到來！」至於對於想和粉絲說的話，她表示：「謝謝大家喜歡我，特別是最近更能感受到粉絲們的愛和支持，不要說那些讓我變得軟弱的話，我也會傾聽那些讓我更加成長的肯定的話，既然得到了粉絲們的應援，我會回報大家更多的！」

▲河智媛對於有專區感到不可思議。（圖／樂天桃猿提供）



今年9月27日「辣酷甜趴」因爲有企業包場，所以取消香香區，但球團為了喜愛樂天女孩的球迷著想，特別於多猿宇宙二日開設各3席的女孩專區，取名太空女孩套票。而9月28日壓軸登場的香香套票，更首度規劃10位女孩各自鎮守東下與西下看台的指定區域，從H區延伸至M區，打造專屬「香香陣線聯盟」，為現場注入滿滿青春能量。



除了滿場歡呼與熱烈應援，每張女孩套票皆附專屬贈品，讓10號隊友不僅能享受應援體驗，更能帶回獨一無二的珍藏回憶。