最強收視保證！　羅PD十大必看綜藝推薦「這檔第三季還超夯」

文／網路溫度計

愛看韓綜的你，應該對王牌製作人羅PD非常熟悉吧？在競爭激烈的韓國綜藝界中，羅暎錫為電視台tvN創下二十多檔長壽人氣節目，成為該台的收視保證，同時也晉升為韓國男女老少都認識的「國民PD」，代表作品有《兩天一夜》、《花漾系列》、《一日三餐》、《Biong Biong地球娛樂室》...等耳熟能詳的節目，許多明星都在參與他的節目後人氣大增，從傳統的實境節目到融入Z世代的網路節目，羅PD勇於嘗試新題材，以創新又極具人情味的綜藝風格聞名，將綜藝融合旅行以及人生故事，充分展現出演明星的個人魅力，呈現出他們最樸實自然的樣貌。

▲羅暎錫打造過許多經典節目。（圖／翻攝自tvN joy、Prime Video）

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點了十檔羅暎錫人氣最高的綜藝節目，快一跟著羅PD的腳步，探索韓國鄉村或是充滿異國風情的市井街頭，開啟一場爆笑又療癒的「綜藝旅行」吧！

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NO.10 《花漾爺爺》

▲《花漾爺爺》。（圖／翻攝自Facebook／愛奇藝、花漾爺爺）

2013年推出的《花漾爺爺》是一檔背包旅行綜藝節目，羅PD邀請韓國著名老演員李順載、申久、朴根瀅、白一燮參演，加起來有著五十年演藝生涯的老演員們初次一同出遊，也是當時在韓國有史以來演員平均年齡高達74歲的高齡綜藝節目，對年輕人來說都不簡單的背包旅行，對這些老演員們來說更是一大挑戰，節目組打破年齡框架，帶著這些爺爺們前往陌生的地方，開始一段段別有意義的趣味旅行，旅途期間紀錄著高齡長者獨有的睿智與生活態度，對過往人生的回憶交流，其中一大亮點就是嘉賓中唯一的一位青壯年苦力—李瑞鎮，經常被指派跑腿工作，不過他也憑藉這檔節目聲名大噪，成為了家喻戶曉的「國民挑夫」。

《花漾爺爺》在播出後在韓國與亞洲國家掀起一陣風潮，並衍生出多個「花漾系列」，像是《花漾姐姐》、《花漾青春》，節目中的資深演員也因此翻紅，成功拉近不同年齡層觀眾的距離。在2014年播出的「台灣篇」，立刻在韓國引起一波觀光熱潮，韓國赴台旅遊人數明顯增加，根據台灣觀光局統計，2014年韓國來台旅客突破50萬人次，較前一年成長近兩成，台灣的自然風光與人情溫度，在節目的鏡頭下真實呈現，也讓韓國觀眾對台灣有了更深刻的好感與認識。

NO.9 《姜食堂》

▲《姜食堂》。（圖／翻攝自《姜食堂》官網）

《姜食堂》是《新西遊記》系列的第二部外傳節目，六位班底成員暫時拋開充滿狗血綜藝的人生，在美麗的濟州島小鎮上開餐廳，節目主軸為「老闆吃得更多」，由姜鎬童擔任主廚，李壽根、殷志源、安宰賢、宋旻浩、表志勳等人組成工作人員，從餐廳的裝潢、菜單設計、食材採買到實際營運，全程親力親為。節目的一大看點在於成員們逐漸進步的料理實力，從不會煮飯的藝人，到能煮出網路熱搜的招牌菜，同時也展現出了新西遊記兄弟溫暖真誠的另一面。首播當天創下全國平均收視率5.4%，更在收費平台創下平均收視8.313% ，成為《新西遊記》系列節目的最高收視率。

NO.8 《種豆得豆》

▲《種豆得豆》。（圖／翻攝自愛奇藝）

《種豆得豆》由「好友4人幫」李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）、金基邦共同出演，以實境秀的形式紀錄好友們一起在500坪的農地上種植農作物，節目精神就如同名稱一樣，意指「耕耘多少就收穫多少」，象徵踏實努力與回報之間的關係，由嘉賓親手下田耕作，透過勞動到做飯一氣呵成，展現真實又純樸的農活趣味。節目的嘉賓為韓國娛樂圈相當知名的「趙寅成至親組」（趙Line），他們在出演《偶然成為社長》系列時就曾展現吵吵鬧鬧的搞笑默契，真性情的互動充滿各種笑料。

今年2月，羅PD又攜手李光洙和都敬秀推出衍生節目《豆豆飯飯》，兩人共同經營一家內部食堂KKPP Food，老闆李光洙負責後勤工作、協助烹飪，都敬秀則擔任主廚，從設計菜單到烹飪，為公司提供美味的員工餐，看起來有權無實的李光洙，不斷被都認真工作的都敬秀無視，更找來同樣超有梗的李泳知當打工仔，三人的化學反應成為了節目中的另類亮點，網友們紛紛笑道「真想在有這種公司環境、同事，裡面上班」、「 豆飯好看到讓我回去找種豆得豆看，2部都超好看」、「泳知被稱讚聲音就變小真的太可愛了」、「D.O.太扛了，規劃執行一把罩」。

NO.7 《NANA TOUR羅羅旅行團》

知名男團SEVENTEEN被綁架了？！原來他們先前在出演《出差十五夜》時抽中了《花漾青春》出演券，該節目的特色是不帶行李、不告知出發細節、出演者毫無準備地開啟旅行，製作組必須在全員不知情的情況下，帶大家出國去旅行，而《NANA TOUR》就這樣誕生了，相較《花漾青春》的背包客窮遊，《NANA TOUR》是由羅PD所親自帶領的豪華旅行團。

這次超大規模的綁架行動對製作組可說是困難重重，不僅事前規畫了一整周的假行程，更夥同隊長和經紀人參與作戰計畫，在演唱會結束之後羅PD突襲每位成員的房間，有的人睡眼惺忪、搞不清楚狀況，有人裝模作樣的表示隨時準備出發，珉奎更在前往義大利的路上弄丟了護照。在義大利的成員們卸下偶像包袱，化身成一群充滿好奇心的大男孩，盡情探索當地的美食與文化，親身感受義大利的人文魅力，節目中可以看到他們自在相處的日常點滴，也能一同享受節目中穿插的遊戲橋段，粉絲都將深深地被這幾位大男孩的綜藝魅力所吸引，該節目不僅奪下電視台的收視率冠軍，更在觀看平台Weverse上累積超過1.36億次的觀看數，刷新了SEVENTEEN在該平台上歷史VOD銷量第一的紀錄。

今（2025）年兩組人馬又三度出擊，打造《NANA bnb with SEVENTEEN》，羅PD化身民宿老闆，邀請SEVENTEEN成員入住共度療癒假期，粉絲們表示「wvs版的Nanatour我重看了有十幾次，真的太治癒了，覺得買的蠻值得的」、「 謝謝製作團隊讓他們放鬆享受人生，臉上幸福的樣子真美好」、「看影片時最多的想法就是：看到你們這麼開心，我也覺得開心！就像成員們互相說的那樣，滿滿幸福感」。

NO.6 《尹食堂》

▲《尹食堂》。（圖／翻攝自LINE TV）

《尹食堂》找來韓國國寶級演員尹汝貞擔任店主，搭配李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊等卡司，到海外經營一間韓式餐館，藝人們從菜單研發、採購食材到親手烹飪、端菜與結帳，全部親力親為，他們必須面對當地語言隔閡、顧客口味挑戰與實際營運壓力，展現出真實的「創業過程」，《尹食堂》的節目宗旨是以很多人心中的夢想 —「脫離熾烈的生活現場，到一個悠閒寧靜的地方開設專屬自己的小店」為概念而企劃，節目曾創下16%的高收視，成為韓國有線電視台綜藝節目歷年收視紀錄排名第1名。

該節目的靈魂人物尹汝貞帶著溫柔的領導風格，主導整間店的營運，與藝人的有著自然又深厚的默契，將韓式家常味帶入世界角落，不僅成功將韓食文化推廣至國際，更成為開創異國韓食經營綜藝的先河。

NO.5 《一日三餐》

《一日三餐》於2014年開播，為一檔體驗自給自足生活的實境綜藝節目，所有食材都必須藝人嘉賓親自種、抓、釣、採或跟當地人換來，以最簡樸的方式解決一日三餐，開播多年來依舊人氣不減，是韓國代表性的生活型綜藝節目之一，展現在農村與漁村平凡的慢生活。節目中沒有刻意安排的劇本，藉由每日做飯與生活瑣事呈現出藝人最自然、最放鬆的一面，為觀眾帶來滿滿的療癒感，播出後不僅帶動了韓國鄉村觀光潮，更對日後的生活類綜藝影響甚遠。

今（2025）年為了迎接10週年，節目組推出特別企劃《一日三餐Light》，找來老搭檔車勝元、柳海鎮聚首，前往平昌、楸子島、智異山等地度過美好的夏日假期，網友們都期待道「兩個大叔的互動真的好可愛」、「好喜歡看車嬸碎碎念喔」、「整集都好有趣 真的很喜歡車大海組合」、「天啊~等好久的三時三餐~~~終於又可以看車嬸和柳叔了」。

NO.4 《瑞鎮家》

《瑞鎮家》為羅PD於2023年所推出的實境真人秀節目，由李瑞鎮、鄭裕美、朴敘俊、崔宇植及金泰亨到異國共同營運一家韓餐廳，以韓國速食輕便、親切的街頭美食菜單爲主力，餐廳從籌備過程到正式開張，成員們在過程中遇到各種挑戰，由於第二季的地點位在冰島，器材或是食材更是取之不易，特別的是，兩季都採取了「主廚輪值制」，每天都會換不同的主廚，營造出不同的廚房氣氛，第二季的總銷售額更達到2900萬韓元，播出後也在亞洲地區引起廣大的回響。

《瑞鎮家》為羅PD繼《尹食堂》所推出的衍伸節目，將原本只是「副社長」的李瑞鎮升格為「正社長」，李瑞鎮雖然毒蛇又嚴厲，但卻是帶領團隊的核心，在團隊合作上是相當可靠的存在，另外邀請的「Wooga Family」—朴敘俊、崔宇植、金泰亨都是名氣超高的藝人，除了能看見這些明星化身為「普通職員」打工，增添了不少親切感，也讓觀眾感受到了成員們之間充滿笑料又真實溫馨的氛圍。

NO.3 《新西遊記》

▲《新西遊記》。（圖／翻攝自Instagram／tvnbros）

開播有10年之久的《新西遊記》可說是羅PD的招牌綜藝之一，曾創下網路綜藝單集破千萬觀看數的紀錄，堪稱是韓國綜藝「數位化轉型」的代表，即使初期預算不高，卻靠著創意和成員們的默契吸引廣大粉絲，並成功推出多個衍生節目。節目靈感自中國四大名著之一《西遊記》，概念設定由四位成員姜鎬童、李昇基、殷志源、李秀根分別扮演孫悟空、唐三藏、豬八戒與沙悟淨，踏上環遊亞洲的冒險之旅。

節目組每一季都會前往不同國家拍攝，羅PD與成員之間極具爆笑的鬥智鬥勇，每個人都為了贏得任務無所不用其極的大亂鬥又真實又爆笑，網友們都表示「每次不能講英文的遊戲都笑到飆淚」、「新西遊記是我最喜歡的綜藝節目，現在還是覺得很有趣」、「新西遊記是我的1號配飯朋友」、「這節目就是看這群大男孩相愛相殺，然後偶爾又被感動到泛淚」。

NO.2 《出差十五夜》

▲《出差十五夜》。（圖／翻攝自Instagram／15ya.baby）

《出差十五夜》又稱「羅暎錫的獨自出差計劃」，靈感來自羅PD過去製作的《新西遊記》中的遊戲企劃單元《十五夜》，將其延伸為外出「出差」的特別拍攝。該節目最大的賣點就是羅PD將「親自出差」到不同的電視劇或綜藝拍攝現場，對演員或藝人們進行突襲式的遊戲挑戰與訪談互動，韓團BTS、SEVENTEEN、JENNIE或是《機智醫生生活》、《機密同盟》的演員群等大咖藝人都曾出演過，遊戲內容包含人物Quiz、聽音辨歌、寂靜中的吶喊等遊戲，羅PD快節奏又緊迫盯人的主持風格，搭配藝人們「被迫應戰」的無奈與真實反應，曾創造出多個名場面，像是SEVENTEEN DK就曾在贏得遊戲後抽中「拍攝獨家綜藝」的大獎，或是韓劇男神玄彬差點猜錯BTS成員感到驚嚇的模樣，讓該節目總是話題性十足。

NO.1 《Biong Biong地球娛樂室》

▲《Biong Biong地球娛樂室》。（圖／翻攝自Instagram／15ya.baby）

《Biong Biong地球娛樂室》為羅PD所最新製作的超人氣新概念綜藝節目，找來4位藝人李恩智、MIMI、李泳知、安俞真出演，故事背景設定為4名勇士為了抓住逃到地球的月球兔子而聚集在一起，展開冒險。繼第二季的芬蘭，第三季節目組前往阿拉伯聯合大公國的阿布達比，這次旅途中同樣產生了許多笑料，像是泳知也不理解的「前男友吐司」或是隨時隨地上演的「情境劇」，這4姊妹無法預測的異常行為總是讓羅PD招架不住。

該節目在開播後便獲得很高的討論度，笑點相當貼合年輕族群，每逢播出日，不同的片段總是能霸佔各大社交平台，「羅PD像是在帶著4個不聽話的女兒出遊一樣」、「老羅跟孩子們吵架好像從來沒贏過」、「隨機舞蹈真的超級好看，4個人每次都在搶鏡頭」、「超好笑 看了十次還是好笑」。

▲羅PD十大必看綜藝推薦。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）