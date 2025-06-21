拍戲狂吞12根香蕉！曾敬驊「吐得像火箭龜」　姚淳耀簽名被問：本尊在哪？

記者蕭采薇／台北報導

電影《我家的事》21日在台北電影節舉辦首映，片中的一家四口曾敬驊、藍葦華、黃珮琪、高伊玲同時入圍本屆北影，演員姚淳耀近來也因電商廣告引起話題。不過高伊玲爆料，在工作人員中，人氣最高的是藍葦華。戲外粉絲遍及全亞洲的曾敬驊，則第一天拍戲就拍到吐，被虧可能因此影響人氣。

▲《我家的事》（左起）藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、朱羿銘、姚淳耀。（圖／記者林敬旻攝）

高伊玲笑說：「像是梳化組的妹妹，每天都會叫『冬哥！』（角色名）每天撩他。」而戲外是萬人迷的曾敬驊，被問怎麼沒得到青睞，他笑答：「可能我第一天就拍到吐，有場吃香蕉的戲，我吃了超過12支吧。」導演潘客印也補充：「我就看到有個人在旁邊，吐得像火箭龜一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱羿銘飾演兒時「夏仔」，和曾敬驊難得合體，兩人演出同個角色，拍攝時會互相觀察彼此的神情，導演也設計「眨眼」的共同動作，朱羿銘被問觀察曾敬驊的心得，直率說：「我第一個感想就是『帥』！」

▲《我家的事》曾敬驊在拍攝現場吐成水箭龜。（圖／記者林敬旻攝）

姚淳耀日前因電商廣告引起話題，他笑說，拍攝時去跟店家借廁所時，對方請他留下簽名。沒想到簽完後，店家看了看名字後，狐疑地問說：「請問本尊在哪？」原本是真的把姚淳耀認成孫協志。

▲《我家的事》姚淳耀飾演關鍵角色。（圖／記者林敬旻攝）

曾敬驊、藍葦華、黃珮琪、高伊玲一家四口都入圍今年的北影，曾敬驊談到入圍最佳男配角，他說：「很爽！尤其一家人都入圍，我覺得劇組有很像家的感覺，可能是導演給大家很多安全感和正能量，真的很幸福。」即使沒位列男主角，他也不覺得遺憾，甚至表示：「我也覺得我是男配角啊！」

▲《我家的事》高伊玲飾演媽媽，戲外也很疼愛片中的一對兒女。（圖／記者林敬旻攝）

電影終於在台灣首映，導演潘客印感性表示：「我以為不緊張了，但昨天過午夜還是肚子痛，最開心能和演員一起跟大家見面，有時候一個人在國外很想大家。」潘客印透露為培養一家人好感情，開拍前特地安排大家前往彰化三天兩夜，去拍攝家景前烤肉和爬山，電影將於9月12日全台上映。

▲《我家的事》黃珮琪明明比曾敬驊年輕，卻飾演姊姊。（圖／記者林敬旻攝）