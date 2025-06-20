HIGHLIGHT台北雙場開唱搶票倒數　朴寶劍宣布高雄寵粉「6種票價出爐」

記者吳睿慈／台北報導

台灣粉絲迎來重量級韓流巨星接力登場！人氣男團HIGHLIGHT宣布全新巡迴演唱會《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN TAIPEI》將於8月2日與8月3日在台北流行音樂中心連唱兩場。而被譽為「新一代韓流男神」的朴寶劍則選在生日驚喜公布，將於8月17日首度南下高雄舉行粉絲見面會《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN KAOHSIUNG》，讓全台粉絲熱血沸騰。

▲▼HIGHLIGHT台北雙場開唱搶票倒數。（圖／希林國際Chillin International提供）



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HIGHLIGHT繼2024年在高雄開唱後，今年再度來台舉辦專場，台北場演唱會門票將於6月28日中午12點起透過ibon售票系統及全台7-ELEVEN ibon機台開賣，票價為6880、5980、4980、3980、3280元。所有購票者皆可獲得票卡及台北場限定小卡，購買VIP套票者更可獲得VIP小卡一套、參與AFTER TALK有機會抽中親簽海報、合照等福利。

▲▼朴寶劍高雄寵粉6種票價出爐。（圖／Live Nation Taiwan提供）



另一方面，朴寶劍在近期主演的《苦盡柑來遇見你》中人氣再創高峰，橫掃收視與口碑，他也親自用中文向粉絲問候：「你好，我在高雄的朋友們，我是 PARK BO GUM，暑假見！」展現超高親民魅力。高雄場見面會將於8月17日在高雄流行音樂中心登場，門票從6300元到2800元共6種票價，6月23日中午12點開放Live Nation Taiwan會員搶先購票，6月24日中午起拓元售票系統全面開賣。星展萬事達卡、台灣大哥大與 MyVideo 用戶還可享品牌購票專區，取得優先席位。

HIGHLIGHT與朴寶劍皆於7月起啟動亞洲巡演，此次台灣場將是與粉絲再續前緣的珍貴機會，不論是熱力四射的團體舞台，還是溫柔動人的偶像告白，今夏的台北與高雄勢必掀起一場韓流旋風！