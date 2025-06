HIGHLIGHT台北雙場開唱搶票倒數　朴寶劍宣布高雄寵粉「6種票價出爐」

記者吳睿慈/台北報導

台灣粉絲迎來重量級韓流巨星接力登場!人氣男團HIGHLIGHT宣布全新巡迴演唱會《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN TAIPEI》將於8月2日與8月3日在台北流行音樂中心連唱兩場。而被譽為「新一代韓流男神」的朴寶劍則選在生日驚喜公布,將於8月17日首度南下高雄舉行粉絲見面會《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN KAOHSIUNG》,讓全台粉絲熱血沸騰。

▲▼HIGHLIGHT台北雙場開唱搶票倒數。(圖/希林國際Chillin International提供)



HIGHLIGHT繼2024年在高雄開唱後,今年再度來台舉辦專場,台北場演唱會門票將於6月28日中午12點起透過ibon售票系統及全台7-ELEVEN ibon機台開賣,票價為6880、5980、4980、3980、3280元。所有購票者皆可獲得票卡及台北場限定小卡,購買VIP套票者更可獲得VIP小卡一套、參與AFTER TALK有機會抽中親簽海報、合照等福利。

▲▼朴寶劍高雄寵粉6種票價出爐。(圖/Live Nation Taiwan提供)



另一方面,朴寶劍在近期主演的《苦盡柑來遇見你》中人氣再創高峰,橫掃收視與口碑,他也親自用中文向粉絲問候:「你好,我在高雄的朋友們,我是 PARK BO GUM,暑假見!」展現超高親民魅力。高雄場見面會將於8月17日在高雄流行音樂中心登場,門票從6300元到2800元共6種票價,6月23日中午12點開放Live Nation Taiwan會員搶先購票,6月24日中午起拓元售票系統全面開賣。星展萬事達卡、台灣大哥大與 MyVideo 用戶還可享品牌購票專區,取得優先席位。

HIGHLIGHT與朴寶劍皆於7月起啟動亞洲巡演,此次台灣場將是與粉絲再續前緣的珍貴機會,不論是熱力四射的團體舞台,還是溫柔動人的偶像告白,今夏的台北與高雄勢必掀起一場韓流旋風!