告五人新專輯名字終於曝光！　驚見「2天團成員」震撼助陣

記者蔡琛儀/台北報導

人氣Z世代天團告五人將推出全新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》,還曝光錄音紀實《Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record|告五人:就像那些要命的傻瓜On the Road》,最新一集除了公開睽違兩年的專輯名稱,並首度曝光與五月天石頭、瑪莎共同錄製的新曲〈快樂的事記不起〉90秒精彩錄音花絮片段。

▲告五人將推出第四張新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》,並與五月天瑪莎、石頭合作。(圖/相信音樂提供)

〈快樂的事記不起〉錄音現場熱鬧非凡,雲安與瑪莎、石頭一起左右搖擺、歡樂拍手,甚至大聲吶喊「Hey!」氣氛high到像是一場派對,歡笑聲與節奏聲交織,感染整個錄音室。這樣「邊錄邊玩」的創作能量,也讓瑪莎覺得很有樂趣,他形容:「每一團做音樂的方式,真的滿不一樣的,在那個空間裡面,把原本準備好的東西錄製完成。告五人不只是這樣而已,他們會去感受錄音室給他們什麼回饋,真的在享受玩音樂的樂趣!」

石頭也對告五人的音樂能量大力讚賞,他說:「我覺得他們從一開始,在他們音樂裡面聽得到企圖心,就是他們想要用他們這個世代、新的旋律、新的文字書寫的方式,來詮釋他們自己。」

▲告五人犬青在倫敦親自做刈包。(圖/相信音樂提供)

除了精彩合作,錄音當天更有一段溫馨插曲,在倫敦待了數日的告五人,開始想念熟悉的家鄉味,某天犬青趁錄音午餐時間到附近超市採買,意外發現了熟悉的刈包食材,驚喜不已,立刻決定親自下廚,製作刈包分送給現場團隊,包含滷肉、煎蛋、蝦仁等,熱騰騰的刈包香氣在錄音室裡飄散開來,讓大家在高強度錄音中獲得片刻療癒,也展現出「快樂的事記得住」的幸福瞬間。