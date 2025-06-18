變裝皇后扒光猛男服務生！店經理怒喊「不准再脫」　閨蜜車內抓姦當場開撕

記者蕭采薇／綜合報導

實境秀《閨蜜開撕日記》聚焦邁阿密最夯變裝派對「宮殿酒吧」的招牌皇后尼基與範妮，剛開播兩人就上演猛男扒衣秀，卻遭店經理警告：「不要再脫服務生衣服了！」此外，《年度變裝皇后大賽：後台生死鬥》，也大曝比賽內幕秘辛。

▲《閨蜜開撕日記》尼基（右）大秀性感裝扮。（圖／MyVideo提供）



《閨蜜開撕日記》剛開播「抓馬（Drama）」場面不斷，首集閨蜜就翻臉，尼基抓包範妮帶新歡在她愛車上親熱，尼基氣到當眾飆罵、髒字四溢，火爆程度眾人傻眼。兩人表面上和解，但緊接著酒吧經理丟出更大炸彈。

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死對頭拉希達現身，對方一開口就嗆：「我來這是要提升這裡的格調。」瞬間引爆戰火，化妝間氣氛緊繃如戰場，尼基與範妮怒火再起，開演前全面開撕，高張力火花加持，讓觀眾追看一路緊咬不放。

▲《閨蜜開撕日記》尼基（右）與範妮（左）是邁阿密知名宮殿酒吧的招牌變裝皇后。（圖／MyVideo提供）



《年度變裝皇后大賽：後台生死鬥》則由《魯保羅變裝皇后全明星2》冠軍、變裝界傳奇人物阿拉斯卡雷霆（Alaska Thunderfuck），攜手洛拉勒克羅瓦（Lola LeCroix）擔任策展人與評審，將在她們的年度變裝皇后選美比賽選出冠軍，節目強調性別包容，邀請各式身份背景的參賽者比拼，融合歌舞、戲劇與視覺創意。不僅展示琳瑯滿目的華麗舞台，也深刻呈現選角過程中激烈策略與內幕秘辛。

▲《年度變裝皇后大賽：後台生死鬥》由變裝界傳奇人物阿拉斯卡雷霆（右3金髮）擔任策畫與評審。（圖／MyVideo提供）

除了以上兩部旗艦作品《夢想的角落》由當地LGBTQ+知名人士帶領一遊北美，還有知名LGBTQ+主持人尋找鬧鬼之地的《敲敲鬼》，多元節目歡慶同志驕傲月！