吳宗憲再批館長　「惡語傷人恨難消」　沒時間幫小優

記者葉文正／台北報導

綜藝天王吳宗憲昨晚直播，網友問他如何去看館長去上海，他再度動氣，「我羨慕他嗎？我忌妒他嗎？羨慕他動不動就問候人家父母親嗎？我若遇到他，見一次打一次，他問候我父母，我沒見一次打一次，我就不姓吳，因為我若不這麼幹，我怎麼對得起我父母？」

▲吳宗憲提到館長仍是有氣。（圖／記者周宸亘攝）

他說出如此氣憤館長的原因，「我媽93歲耶，我跟他有仇嗎？跟他沒仇，你這麼拚命講我幹嘛，所以他罵我的部分，法院已判他賠我88萬5千200元(88520，諧音爸爸我愛你)，我也全部拿來做公益了」。

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▲電豹女拉啦隊女神草莓(左)與吳宗憲。（圖／記者周宸亘攝）

今天憲哥出席啦啦隊女神草莓記者會時也表示，「拿刀傷人可以很快癒合，惡語傷人恨難消，法治的事情就法治處理。」對於跟館長的糾紛仍是感到不快。

▲館長中國行有各種評論。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

而吳宗憲經紀公司之前的藝人小優目前只能做直播賺錢，憲哥也表示：「她還是可以回來藝能界阿，她狀態我是關心她的，只要任何時間，我還在圈子裡，來上我節目都可以，知恥近乎勇，要改掉講人壞話這個習慣，知錯能改，善莫大焉，至於怎麼幫她，要看有沒有時間，我想應該沒有。」

▲小優「轉型當直播主」新造型出爐！ 遭解約3個月近況曝光 。（圖／翻攝自小優IG）

對於小優，憲哥表示想讓她知難而退，「她之前就有道歉過了，我就說跟我道歉幹嘛，又不是我的事，你只是被黃先生（黃子佼）連累了，不斷在後面中傷別人，其他主持人會講說，關你屁事，但她是我公司的藝人，主要有這關係，所以我才會講出來。」

憲哥也被問到，之前常常批評他的黃安說要出家，「那新聞我有進去看，只是寫說他現在過著類似出家的日子，出家很好，我們隨時會淪為人家盤中飧，閒雲野鶴也很愜意，我也想要跟隨他的腳步，台灣藝人更辛苦，要這裡表態那裏表態太辛苦。