愛莉莎莎自曝精神崩潰「不想活了」！　曬居家雜亂照嘆：活在地獄

記者顧齊祐／綜合報導

網紅愛莉莎莎近來動態備受關注，不僅在瑜珈領域取得國際教師資格，並推出線上課程，同時還在泰國與杜拜置產，事業水漲船高。然而，她昨（15）日於社群平台突然發出沉重言論，直言「不想活了」，引發粉絲熱議與擔憂。

▲愛莉莎莎近年來事業不斷進步。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎於Instagram限時動態分享了一張國外度假美景照，並透露心情落差巨大：「好難想像上個月每天快樂似神仙，這個月每天活在地獄中不得超生。」她坦言，課程籌備過程讓她感到身心俱疲，甚至直言「精神崩潰，不想活了」，工作壓力已達極限。

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▲愛莉莎莎透露自己心情落差巨大，精神即將崩潰。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



隨後，她曬出家中凌亂景象，地上物品散落一地，並解釋因工作繁忙導致生活相當混亂「忙到每天一兩點回家，八點出門的日子，家裡就是長這樣，真的連包裹都沒時間拆，上上週韓國買回來的東西都還沒整理」。隨後，她動手清理居家環境，並在完成後開心地表示：「重見天日，心情真好！」還幽默地提到新擇偶條件：「要會幫我整理家裡。」

▲因工作忙碌，愛莉莎莎沒有時間整理家中環境。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



▲愛莉莎莎笑說新的擇偶條件，是要會幫她整理家裡。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

最後，愛莉莎莎分享了她的接下來的旅行計畫，透露已訂好七月前往美國雪士達山（Shasta Mountain）的行程，希望將世界上能量強的地方都去過一遍。她感性地說：「訂完行程後，突然在痛苦的忙碌日常中，人生有了期待與希望，這就是旅行的意義。」

▲愛莉莎莎分享接下來的旅行計畫。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）