小三女星懷孕擠下正宮！44歲榎本加奈子凍齡美貌驚豔…奪愛內幕被挖

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星榎本加奈子在90年代演出日劇《無家可歸的小孩》、《戀愛Y世代》、《PA替身天使》紅極一時，人氣正旺之際，2004年爆出與職棒選手「大魔神」佐佐木主浩的不倫戀，隔年男方宣布離婚，她同年為男方生下孩子，產後一個月兩人結婚，被世人形容「掠奪婚」。她2007年宣布引退，至今已經18年，近日罕見夫妻合體受訪談賽馬，凍齡美貌驚豔日網，同時小三擠下正宮上位的過往也再度被挖出。

▲榎本加奈子90年代紅極一時，爆發不倫醜聞懷孕搶人老公。（圖／翻攝自X）

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據日媒《週刊女性》報導，榎本加奈子與老公佐佐木主浩是3匹馬的馬主，並且首次一起接受訪問，兩人互動難掩甜蜜，特別是44歲的她，外型幾乎於引退前的模樣無異，令不少網友讚她「漂亮」、「美麗」。

榎本加奈子小學6年級被星探發掘，1995年，當時還是國中二年級的她正式踏入演藝圈，並演出高收視率日劇《無家可歸的小孩2》，戲裡飾演霸凌女主角安達祐實的富二代千金，年僅14歲的她扮起惡女反派，讓觀眾又恨又愛，隨後也紅到主演多部日劇。她在大紅大紫之時，爆出與佐佐木主浩的不倫醜聞，當時男方是人氣職棒球星，正宮妻子清水香織也是偶像出身，然而2024年爆發同居不倫，男方拋下妻女，在她香閨同居還為她慶祝生日。

不倫醜聞爆發後隔年（2005），佐佐木主浩宣布離婚，且同年4月，榎本加奈子生下一名男嬰，並且在產後不到一個月，兩人就宣布再婚。她遭指搶人婚姻的小三，隔年再生下二胎兒子，並於2007年宣布引退，引退後曾傳出開餐廳，現在擔任知名鞋商「ABC-Mart」的社外董事，成為企業家。

▲榎本加奈子合體丈夫受訪，凍齡臉蛋引發關注。（圖／翻攝自X）

榎本加奈子除了育有2子，丈夫與前妻的兩個女兒也由她撫養，等於是4個孩子的媽媽。她雖然給外界婚姻幸福的印象，且曾傳出其中一個女兒與她斷絕關係，多年來仍然難甩掉小三、搶人老公的標籤。