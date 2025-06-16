全家飛上海給歐陽娜娜生日驚喜！歐陽龍最後一刻耍雷…歐陽妮妮傻眼

記者黃庠棻／台北報導

女星歐陽娜娜2024年取得美國伯克利音樂學院的文憑後，在大陸繼續深耕演藝事業，忙碌之餘也不忘跟粉絲分享工作點滴。而她在15日迎來25歲生日，在上海舉辦生日派對，全家人都快閃當地參加，沒想到一家人準備已久的驚喜卻被老爸歐陽龍破壞。

▲歐陽娜娜過25歲生日。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

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歐陽娜娜15日在上海舉辦生日趴，歡慶自己的25歲生日，主題以「果醬」為主軸，把自己小時候的大頭照貼在果醬罐上，整個生日會的佈置相當可愛且用心，在她曬出的花絮照中，可以發現除了慶生環節之外，她還特地準備了唱歌、拉大提琴的表演。

▲歐陽娜娜過25歲生日。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

為了歡慶歐陽娜娜的生日，歐陽家也早早就策劃了飛往上海的驚喜，大姐歐陽妮妮就在小紅書上發文祝賀，寫下「這幾天快閃就是為了給歐陽娜娜生日驚喜」，沒想到卻被爸爸歐陽龍「暴雷」，原來是父親在上飛機時發了張照片到家族群族，讓驚喜直接破功，笑說「演了這麼久，竟然在最後一刻被我爸雷到」。

▲歐陽妮妮抱怨歐陽龍破壞驚喜。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang、歐陽妮妮小紅書）

不僅如此，歐陽妮妮的兒子日前染上新冠肺炎，目前似乎已經痊癒，跟著爸媽一起飛到上海慶祝歐陽娜娜的生日。而生日派對除了歐陽一家，也看看到歐陽娜娜的好朋友、庾澄慶與伊能靜的愛子小哈利也到場祝賀。

▲歐陽妮妮兒子也現身歐陽娜娜生日趴。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）