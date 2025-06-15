紀錄片《春雨424》還原55年前「刺蔣案」　重塑民主抗爭史女性身影

記者蕭采薇／台北報導

公視「紀錄觀點」最新系列作品《春雨424》，歷時近6年攝製，跨越台、美、加、瑞典，訪問逾五十位當事人及見證者，並結合國內外珍貴影像、史料、動畫、重演，還原1970年震驚國際的「刺蔣案」，及三位主角黃晴美、黃文雄、鄭自才的命運轉折。導演馮賢賢表示：「這個故事跨越近百年的台灣歷史，也是台灣人反抗不義統治、爭取獨立自主的重要篇章。」

▲《春雨424》（左起）導演馮賢賢、事件當事人黃文雄、鄭自才。（圖／公視紀錄觀點提供）

1970年，中華民國在聯合國席次岌岌可危，蔣家政權在台持續高壓統治。四月下旬，時任行政院副院長蔣經國赴美訪問，4月24日午前步入紐約市廣場飯店大門口時，遭到康乃爾大學博士生黃文雄開槍行刺，黃隨即被美警壓制在地，妹夫鄭自才衝出去援救，同時被捕。逃過一劫的蔣經國在日記中寫道，他不相信台灣人會自主策劃刺殺行動，懷疑是美國中央情報局幕後操作。

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半世紀後，黃文雄記憶猶新：「他們覺得已經把我抓緊了，就讓我站起來，我就喊Let me stand up like a Taiwanese！」(讓我像個台灣人一樣站起來！)刺蔣行動失敗，海外台灣人成立「黃鄭救援基金會」募款，展現同志義氣，迅速籌到天價保釋金20萬美金。鄭、黃分別於5月底、7月初獲釋候審。

▲刺蔣案關鍵三人，（左起）黃晴美、兄黃文雄、前夫鄭自才，1964年攝於匹茲堡。（圖／公視紀錄觀點提供）

1971年6⽉法院宣判前夕，黃、鄭兩⼈擔心蔣家政權對美施壓，將他們引渡回台，決定棄保逃亡。鄭⾃才在瑞典獲政治庇護，又被美方要求引渡，先後遭瑞典、英國政府關押，絕食抗議、打引渡官司，1973年6月被送回美國受審服刑。當時他的妻子黃晴美，獨力照顧一雙子女，更頻頻在國際間奔走、遊說救援。

▲《春雨424》鄭自才長期名列國府黑名單。（圖／公視紀錄觀點提供）

另一方面，黃⽂雄則⼈間蒸發25年，行蹤成謎。《春雨424》團隊獨家探訪黃文雄祕密流亡國度、住所及日常，外籍前女友接受導演專訪透露：「他以身為革命者為榮，從不為自己難過或擔心，他只是頑強地堅持下去。」

▲《春雨424》刺蔣案當事人黃文雄。（圖／公視紀錄觀點提供）

本片更聚焦被忽略的刺蔣案重要參與者黃晴美，深追她在內外交迫時展現的勇氣與犧牲，及後來與鄭自才離異、致力台語教學、終老瑞典的心路。導演馮賢賢談創作緣由：「2018年我發現，424事件實際參與行動的，並不僅是黃文雄和鄭自才，還包括黃晴美這位女性。終其一生，她沒有公開提過自己的角色。」

14日《春雨424》首映會上，主角黃文雄、鄭自才以及導演馮賢賢親自出席，她在映後用一句話形容黃晴美「如果不讓我跳舞，我就不想參加你們的革命。」她強調不少女性有理想，也參與社會行動，卻往往被忽略。

▲《春雨424》聚焦刺蔣案中被忽略的重要女性黃晴美。（圖／公視紀錄觀點提供）

因黃晴美在本片正式開拍前已辭世，馮賢賢透過日記口述、生前影像、動畫等形式，重塑這位堅毅浪漫的革命女性：「故事從她開始、以她結束，讓黃晴美回到她應有的歷史位置。」

▲《春雨424》導演馮賢賢。（圖／公視紀錄觀點提供）

馮賢賢也透露，當年出借護照給兩位主角的受訪者，由於美國近期的政治變化，而擔心生活受影響，最後不得不做取捨，她說：「他們原本同意播出的，但最後我還是把畫面剪掉了，你以為是歷史，其實是現在進行式。」拍片隨著時間演進不斷改變、修正方向，超乎原本的想像與期待，是她覺得紀錄片最迷人的地方。