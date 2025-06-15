ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

EXO伯賢9月連續2天登台！
「5個方法」讓你一覺到天亮
五熊懷胎5月「孕肚暴風成長」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 竹內有紀 蔡琴 蔡語芯 吳婉君 趙駿亞 周杰倫 楊謹華

紀錄片《春雨424》還原55年前「刺蔣案」　重塑民主抗爭史女性身影

記者蕭采薇／台北報導

公視「紀錄觀點」最新系列作品《春雨424》，歷時近6年攝製，跨越台、美、加、瑞典，訪問逾五十位當事人及見證者，並結合國內外珍貴影像、史料、動畫、重演，還原1970年震驚國際的「刺蔣案」，及三位主角黃晴美、黃文雄、鄭自才的命運轉折。導演馮賢賢表示：「這個故事跨越近百年的台灣歷史，也是台灣人反抗不義統治、爭取獨立自主的重要篇章。」

▲《春雨424》左起導演馮賢賢、黃文雄、鄭自才。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲《春雨424》（左起）導演馮賢賢、事件當事人黃文雄、鄭自才。（圖／公視紀錄觀點提供）

1970年，中華民國在聯合國席次岌岌可危，蔣家政權在台持續高壓統治。四月下旬，時任行政院副院長蔣經國赴美訪問，4月24日午前步入紐約市廣場飯店大門口時，遭到康乃爾大學博士生黃文雄開槍行刺，黃隨即被美警壓制在地，妹夫鄭自才衝出去援救，同時被捕。逃過一劫的蔣經國在日記中寫道，他不相信台灣人會自主策劃刺殺行動，懷疑是美國中央情報局幕後操作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

半世紀後，黃文雄記憶猶新：「他們覺得已經把我抓緊了，就讓我站起來，我就喊Let me stand up like a Taiwanese！」(讓我像個台灣人一樣站起來！)刺蔣行動失敗，海外台灣人成立「黃鄭救援基金會」募款，展現同志義氣，迅速籌到天價保釋金20萬美金。鄭、黃分別於5月底、7月初獲釋候審。

▲《春雨424》刺蔣案關鍵三人，左起黃晴美、兄黃文雄、前夫鄭自才。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲刺蔣案關鍵三人，（左起）黃晴美、兄黃文雄、前夫鄭自才，1964年攝於匹茲堡。（圖／公視紀錄觀點提供）

1971年6⽉法院宣判前夕，黃、鄭兩⼈擔心蔣家政權對美施壓，將他們引渡回台，決定棄保逃亡。鄭⾃才在瑞典獲政治庇護，又被美方要求引渡，先後遭瑞典、英國政府關押，絕食抗議、打引渡官司，1973年6月被送回美國受審服刑。當時他的妻子黃晴美，獨力照顧一雙子女，更頻頻在國際間奔走、遊說救援。

▲《春雨424》刺蔣案關鍵三人，左起黃晴美、兄黃文雄、前夫鄭自才。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲《春雨424》鄭自才長期名列國府黑名單。（圖／公視紀錄觀點提供）

另一方面，黃⽂雄則⼈間蒸發25年，行蹤成謎。《春雨424》團隊獨家探訪黃文雄祕密流亡國度、住所及日常，外籍前女友接受導演專訪透露：「他以身為革命者為榮，從不為自己難過或擔心，他只是頑強地堅持下去。」

▲《春雨424》刺蔣案關鍵三人，左起黃晴美、兄黃文雄、前夫鄭自才。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲《春雨424》刺蔣案當事人黃文雄。（圖／公視紀錄觀點提供）

本片更聚焦被忽略的刺蔣案重要參與者黃晴美，深追她在內外交迫時展現的勇氣與犧牲，及後來與鄭自才離異、致力台語教學、終老瑞典的心路。導演馮賢賢談創作緣由：「2018年我發現，424事件實際參與行動的，並不僅是黃文雄和鄭自才，還包括黃晴美這位女性。終其一生，她沒有公開提過自己的角色。」

14日《春雨424》首映會上，主角黃文雄、鄭自才以及導演馮賢賢親自出席，她在映後用一句話形容黃晴美「如果不讓我跳舞，我就不想參加你們的革命。」她強調不少女性有理想，也參與社會行動，卻往往被忽略。

▲《春雨424》刺蔣案關鍵三人，左起黃晴美、兄黃文雄、前夫鄭自才。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲《春雨424》聚焦刺蔣案中被忽略的重要女性黃晴美。（圖／公視紀錄觀點提供）

因黃晴美在本片正式開拍前已辭世，馮賢賢透過日記口述、生前影像、動畫等形式，重塑這位堅毅浪漫的革命女性：「故事從她開始、以她結束，讓黃晴美回到她應有的歷史位置。」

▲《春雨424》導演馮賢賢。（圖／公視紀錄觀點提供）

▲《春雨424》導演馮賢賢。（圖／公視紀錄觀點提供）

馮賢賢也透露，當年出借護照給兩位主角的受訪者，由於美國近期的政治變化，而擔心生活受影響，最後不得不做取捨，她說：「他們原本同意播出的，但最後我還是把畫面剪掉了，你以為是歷史，其實是現在進行式。」拍片隨著時間演進不斷改變、修正方向，超乎原本的想像與期待，是她覺得紀錄片最迷人的地方。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

春雨424刺蔣案黃晴美黃文雄鄭自才

推薦閱讀

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

13小時前

白鹿認了身心疲憊「不再拍仙俠劇」！宣告：該退這賽道了　

白鹿認了身心疲憊「不再拍仙俠劇」！宣告：該退這賽道了　

13小時前

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道

18小時前

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰

6/13 22:10

快訊／才剃平頭陪父抗病魔　曹雅雯爸爸不幸癌逝：再也沒病痛

快訊／才剃平頭陪父抗病魔　曹雅雯爸爸不幸癌逝：再也沒病痛

11小時前

《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議

《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議

20小時前

胡文英親赴警局「怒提告毀謗」　直球對決圤智雨：法院見

胡文英親赴警局「怒提告毀謗」　直球對決圤智雨：法院見

7小時前

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！她崩潰：已多次報案 經紀人回應了

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！她崩潰：已多次報案 經紀人回應了

23小時前

《一代女皇》潘迎紫齋戒閉關18天！　隔日禁食「瘦到掉褲頭」

《一代女皇》潘迎紫齋戒閉關18天！　隔日禁食「瘦到掉褲頭」

9小時前

館長遊中國狂讚嘆！　律師看傻「像鄉巴佬版誇誇超人」

館長遊中國狂讚嘆！　律師看傻「像鄉巴佬版誇誇超人」

10小時前

陳奕訂婚五分埔千金！文華東方低調文定　現場拋震撼彈「年底當爸」做人成功

陳奕訂婚五分埔千金！文華東方低調文定　現場拋震撼彈「年底當爸」做人成功

16小時前

陳明真結婚15年首唱老公歌！抱怨季中平「沒為我寫過一首」　錄音慘遭冷暴力

陳明真結婚15年首唱老公歌！抱怨季中平「沒為我寫過一首」　錄音慘遭冷暴力

9小時前

熱門影音

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
伊能靜曝光秦昊追求細節 試圖用「年齡差＋小孩」逼退他

伊能靜曝光秦昊追求細節 試圖用「年齡差＋小孩」逼退他
當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD
艾薇唱一半遇「蟲蟲危機」 嚇到尖叫..自嘲：是真唱XD

艾薇唱一半遇「蟲蟲危機」 嚇到尖叫..自嘲：是真唱XD
楊繡惠不擔心丟工作　「已做好退休準備」

楊繡惠不擔心丟工作　「已做好退休準備」
陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力
程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星

程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星
信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來
劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細

劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細
梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

陳詩媛想生雙胞胎女兒　「太多王齊麟我會瘋掉XD」

陳詩媛想生雙胞胎女兒　「太多王齊麟我會瘋掉XD」

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

看更多

【珠珠寶貝澀澀】李珠珢淘氣偷掀隊友裙　看女僕南珉貞裡面穿什麼

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

許光漢退役倒數！IG曬精壯身材照　意外曝「情侶裝」與章廣辰撞衫

20分鐘前0

《看不見的國家》蔡英文、Janet「女總統」相挺　8年拍攝台灣民主轉型全紀錄

32分鐘前1

紀錄片《春雨424》還原55年前「刺蔣案」　重塑民主抗爭史女性身影

7小時前98

胡文英親赴警局「怒提告毀謗」　直球對決圤智雨：法院見

8小時前24

柯震東自曝是香菜控！最愛香菜花生冰淇淋　粉絲擠爆送香菜蛋糕慶生

8小時前40

《終極》女星懷胎5月「孕肚暴風成長」　自拍嚇到：前天不長這樣

8小時前0

潛進帛琉遇黃金水母稀少！　温貞菱震驚曝內幕

9小時前83

《一代女皇》潘迎紫齋戒閉關18天！　隔日禁食「瘦到掉褲頭」

9小時前34

陳明真結婚15年首唱老公歌！抱怨季中平「沒為我寫過一首」　錄音慘遭冷暴力

9小時前34

《棒棒堂》男星被控跟騷發聲了！　「自己也笑了一下」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動
    13小時前5619
  2. 白鹿認了身心疲憊「不再拍仙俠劇」！宣告：該退這賽道了　
    13小時前146
  3. 90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道
    18小時前3212
  4. 筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰
    6/13 22:10309
  5. 快訊／才剃平頭陪父抗病魔　曹雅雯爸爸不幸癌逝：再也沒病痛
    11小時前166
  6. 《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議
    20小時前2
  7. 胡文英親赴警局「怒提告毀謗」　直球對決圤智雨：法院見
    7小時前188
  8. 《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！她崩潰：已多次報案 經紀人回應了
    23小時前249
  9. 《一代女皇》潘迎紫齋戒閉關18天！　隔日禁食「瘦到掉褲頭」
    9小時前142
  10. 館長遊中國狂讚嘆！　律師看傻「像鄉巴佬版誇誇超人」
    10小時前3230
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合