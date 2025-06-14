丁寧醉倒被連晨翔「單手扛走」！　戲外暖男回應：姐真的沒有很重

記者蕭采薇／台北報導

生活療癒輕喜劇《拜六禮拜》戲裡因為丁寧喝醉，飾演侄子的連晨翔單手將她扛上肩膀帶走，展現很Man的一面。剛宣布與劉品言結婚並有了孩子的連晨翔，透露這個想法是攝影師給的，自己也很喜歡，但是所有人包含丁寧自己都擔心他扛不動，只有連晨翔本人不以為意，還紳士地說：「姐真的沒有很重啊！」

▲連晨翔劇中單手將丁寧扛上肩膀帶走。（圖／公視台語台、華視提供）

在《拜六禮拜》最新預告中，李李仁將自己年久失修的老家託付給初出茅廬的水電工丁寧整修，務實的李李仁坦言，現實生活沒辦法拿自己的房子這樣開玩笑，會找比較有經驗的師傅陪著她。

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▲丁寧在劇中將接下整修李李仁老家的任務。（圖／公視台語台、華視提供）



被網友大讚「瘋得好笑」的孫淑媚則收到鍾欣凌工作的電台台長邀請開設新節目，出道多年的她，本人從未擔任過電台主持人，她坦率地說：「因為電台沒那麼多預算啦！」簡單一句話展現歌后氣場，就像她飾演的蕭如如從電視裡走出來一般。

▲孫淑媚演技爆發，被網友大讚「瘋得好笑」。（圖／公視台語台、華視提供）

《拜六禮拜》為公視台語台與華視聯合出品，由擅長刻畫親情、友情的金鐘編劇杜政哲擔任導演，集結鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等實力派演員攜手演出。本劇幽默探討小鎮上的中年女性所面臨情感與工作的掙扎，並如何從中掙脫他人眼光邁向自在的人生，故事帶有魔幻寫實引人入勝。《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

▲連晨翔事後表示丁寧一點都不重。（圖／公視台語台、華視提供）

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