獨家／澎恰恰難捨好友離世　幫他寫歌「自己感到非常痛苦」

記者葉文正／台北報導

三立《超級夜總會》前監製楊煥喻今年5月初突然在金門因心肌梗塞離世，不僅前妻江泳錡崩潰，至今無法脫離悲傷，好友澎恰恰更是相當難過，澎恰恰接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，「楊煥喻離世對我來說是失去依靠，我感到非常痛苦，到現在還難以忘記當年幫他跟江泳錡求婚的點點滴滴。」

▲澎恰恰目前仍往返兩岸努力工作 。（圖／記者黃克翔攝）

澎恰恰也說，「認識他(楊煥喻)超過十年，他為了我，為了我們到處尋求案子，我是忽然間失去了一個依靠，我一個人的時候想到跟他的情感，自己會感到非常痛苦。」對於楊煥喻的幫忙與感情，完全難以忘懷，也透露幫好友寫歌，即將發表。

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▲澎恰恰與江泳錡一起直播帶貨 。（圖／記者黃克翔攝）

回憶跟楊煥喻的深厚情感，澎恰恰已經難過了一個多月，這天也提到：「那天很巧看到一集《超夜》，當時是他未婚妻的江泳錡被整，現場一直被罵，結果看到台下一個帥男(楊煥喻)牽一隻狗要求婚，大家幫忙用心營造氣氛，舜子還在演超兇的腳色，要知道舜子兇起來，那個臉還能看嗎；現在再看到這一段，我雞皮疙瘩都起來了，這麼美好的回憶，看了心更沉也更酸。」

▲楊煥喻五月因心肌梗塞離世。（圖／翻攝臉書）

澎恰恰雖然還有幾千萬元的債要還，但現在努力不懈：「我除了直播農產品，也有字畫的單元，一個是助農，一個是寫字畫讓直播間有文化感，現在比較重要的是創作，現場還遇到粉絲要求把五個人的名字藏在一個字裡，讓我六十秒內想出來，這些挑戰就很大。」不管多久，總是想著要把錢還完。

去年又奪下一座金鐘獎，對澎恰恰是莫大肯定，他感動表示：「大家可以看見我有表現，過去也擔心過節目楊繡惠跟王彩樺開黃腔的橋段，但我們把橋段搬上去，節目也有被罰，尺度上有編審把關，我們是對現場觀眾負責，是在做14年的節目，有時過頭一些，但題材也怕重複，每次來上節目的歌手藝人或許就是那些，但我們還是得想辦法推陳出新。」

而回台灣工作時，也有不少溫暖畫面：「鄉親鼓勵我都是私底下，默默地私下幫我加油，那個溫暖會從觀眾反饋回來，台上我都被開玩笑說我負債多，台下鄉親會大喊你可以的。」這次他回台灣，就是單純跟王雷與江泳錡的交情，來幫忙，跟王雷已認識一段時間，「將來我那邊需要他，他也會來，我跟舜子上次直播也是瘋整晚，既然我被歸類在搞笑，但毛筆字寫下去後，他們才知道我有這一面。